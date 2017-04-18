انخفاض الإنتاج الروسي من النفط بنسبة 1.6%

خفضت روسيا متوسط إنتاجها اليومي من النفط الخام إلى 1502.4 طن من 1527.5 طن اعتباراً من منتصف أبريل/نيسان، وذلك وفقاً لما أظهرته البيانات الواردة في تقرير نشرته إدارة مجمع الوقود والطاقة في روسيا أمس الإثنين.

وبالمقارنة مع مستوى الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 – وهو شهر الأساس الذي تقاس عليه تخفيضات “أوبك” – انخفض الإنتاج الروسي بنسبة 1.6%.

يأتي هذا بعدما انخفض الإنتاج الروسي في نهاية مارس/آذار الماضي بنسبة 1.2%، مقارنة مع 0.8% في أواخر فبراير/شباط.

وبموجب اتفاق “أوبك” تعهدت روسيا بتخفيض إنتاجها من الخام بنسبة 2.7% أو 300 ألف برميل/يومياً مقارنة مع مستواه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.