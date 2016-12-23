انخفاض الإسترليني أمام الدولار

انخفض الإسترليني أمام الدولار عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع العجز بالحساب الجاري للمملكة المتحدة خلال الربع الثالث، إلى جانب تسجيل حركة التجارة أسواء أداء لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وتراجع الإسترليني أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.2% إلى 1.2260 دولار، في تمام الساعة 02:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني الجمعة، إن العجز في الحساب الجاري بلغ 25.5 مليار إسترليني (31.3 مليار دولار) أي ما يعادل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

فيما اتسع العجز التجاري البريطاني إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر مستوى للعجز منذ الربع الرابع لعام 2013.

وأظهرت البيانات نمو اقتصاد المملكة المتحدة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.6% مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 0.5%.