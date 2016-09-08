انخفاض الأسهم اليابانية قبيل مراجعة بنك اليابان لسياساته

انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تداولات اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي، مع صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الياباني بأكثر من التقدير الأولي، قبيل مراجعة بنك اليابان لسياساته.

وأظهرت البيانات الحكومية في اليابان اليوم، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما أشارت القراءة الأولية إلى نمو بنسبة 0.2% فقط.

ويأتي هذا قبيل الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة بنك اليابان هذا الشهر، لإجراء مراجعة شاملة لسياساته النقدية وتقرير ما إذا كان ينبغي التوسع في تيسير هذه السياسات.

وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 0.3% إلى 16958 نقطة، فيما تراجع مؤشر “توبكس” بنسبة 0.3% إلى 1345 نقطة.

وارتفع سهم “نينتندو” بنسبة 13.2% إلى 27.955 ألف ين (274.9 دولار) ، بعدما أعلنت الشركة أنها ستطلق نسخة من لعبتها الشهيرة “سوبر ماريو” للجوالات بالتعاون مع شركة “آبل”.

تعليقات

comments