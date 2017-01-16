انخفاض الأسهم اليابانية تزامناً مع ارتفاع الين

انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التداولات، مع ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.

وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 1% إلى 19095 نقطة، فيما تراجع مؤشر “توبكس” بنسبة 0.9% إلى 1530 نقطة.

وجاء ذلك تزامناً مع ارتفاع قيمة العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.6% إلى 113.81 ين، في تمام الساعة 10:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة المحلية ضغطاً على الأسهم لا سيما شركات التصدير حيث يجعل ذلك منتجاتها أقل تنافسية في الخارج.

وأظهرت البيانات اليوم، تراجع طلبيات الآلات الأساسية التي تعد مؤشراً رئيسياً لاستثمارات الشركات بنسبة 5.1% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس شهري مقارنة بارتفاع بلغ 4.1% خلال أكتوبر/ تشرين الأول.

من جانبه قال بنك اليابان إن أسعار السلع التي يتم تداولها بين الشركات اليابانية انخفض بنسبة 1.2% خلال ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة قبل عام.