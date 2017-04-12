انخفاض الأسهم الصينية من أعلى مستوياتها في 15 شهرا

انخفضت الأسهم الصينية في ختام التداولات من أعلى مستوياتها في 15 شهرًا، عقب صدور بيانات أظهرت نمو التضخم في البلاد بأقل من المتوقع.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.45% إلى 3273 نقطة.

وسجل المؤشر المركب أعلى مستوياته منذ يناير/ كانون الثاني 2016 خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومًا بمكاسب شركات الدفاع.

وأظهرت بيانات صادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.9% خلال مارس/ آذار على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع بلغ 0.8% خلال فبراير/ شباط، فيما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع قدره 1%.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% خلال مارس/ آذار، مقارنة بانخفاض نسبته 0.2% خلال فبراير/ شباط.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين للشهر السابع على التوالي، حيث قفز بنسبة 7.6% خلال مارس/ آذار على أساس سنوي، لكن هذه الزيادة كانت أقل من المسجلة خلال فبراير/ شباط عند 7.8%.