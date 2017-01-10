انخفاض “الأسهم الصينية” في ختام التداولات

انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام التداولات، عقب صدور بيانات اقتصادية متباينة، وتحول أنظار المستثمرين إلى سوق الأسهم في هونج كونج مجدداً.

وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.3% إلى 3161 نقطة.

وتزايدت مشتريات مستثمري البر الرئيسي في بورصة هونج كونج عبر برامج الربط المتصلة ببورصتي شنغهاي وشنتشن، مع تكهنات بأن العمليات البيعية الأخيرة كانت مبالغ فيها.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين في البر الرئيسي ما قيمته 25 مليار يوان (3.6 مليار دولار) من أسهم هونج كونج، عبر برنامج الربط مع بورصة شنغهاي منذ 21 ديسبمر/ كانون الأول حتى أمس الاثنين، مقارنة بـ1.2 مليار يوان خلال الـ11 جلسة السابقة على هذه الفترة، بحسب “بلومبرج”.

وأظهرت البيانات الرسمية، تباطؤ التضخم بأسعار المستهلكين في الصين إلى 2.1% خلال ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بـ2.3% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.5% مقارنة بـ3.3%.