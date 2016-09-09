انخفاض الأسهم الصينية مع تباطؤ التضخم

انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تداولات اليوم الجمعة، مع صدور بيانات اقتصادية جديدة،وإعلان السلطات السماح لشركات التأمين بالاستثمار في بورصة هونج كونج.

وأظهرت البيانات الرسمية اليوم، تباطؤ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال أغسطس/ آب للشهر الرابع على التوالي، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 1.3% مقارنة بنفسة الفترة من العام الماضي، ومقارنة بنمو قدره 1.8% خلال يوليو/ تموز.

وقالت السلطات الصينية اليوم إنها ستسمح لشركات التأمين المحلية بالاستثمار في الأسهم المدرجة في هونج كونج من خلال ربط التداول مع شنغهاي، ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من إعلان الحكومة موافقتها على برنامج الربط بين بورصتي شنتشن وهونج كونج.

وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.6% إلى 3078 نقطة.

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