انخفاض الأسهم الصينية في ختام التداولات

انخفضت الأسهم الصينية في ختام التداولات، مع خسائر القطاع التكنولوجي، ومع تجدد المخاوف بشأن تشديد إجراءات التدقيق من قبل الهيئات التنظيمية على معاملات إقراض البنوك للشركات.

وفي نهاية الجلسة هبط مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.55% إلى 3173 نقطة.

وتأتي خسائر القطاع التكنولوجي عقب موجة بيعية انطلقت أمس الثلاثاء في السوق الأمريكي، بعد فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 2.7 مليار دولار على “جوجل” على خلفية قضايا ذات صلة بممارسات الاحتكار.

وكانت السلطات الصينية طالبت المقرضين المحليين بتقديم معلومات بشأن القروض الممنوحة لبعض الشركات الكبرى في البلاد، وتتطلع لدراسة عمليات الاستحواذ التي أجرتها هذه المؤسسات لتقييم المخاطر المالية المحتملة، بحسب ما أوردته “بلومبرج” عن مصادر مطلعة.

وتسعى لجنة تنظيم البنوك الصينية لقياس حجم المخاطر التي تواجهها المصارف المحلية جراء إقراض الأموال لعدد من الشركات الكبيرة، وتهدف اللجنة على وجه التحديد لتقييم التكاليف المحتملة للتقاضي والخسائر المتوقعة للبنوك حال تعثر السداد.

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