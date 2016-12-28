انخفاض الأسهم الصينية بنهاية التعاملات

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أغلقت مؤشرات الأسهم الصينية على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي، مسجلة أدنى مستوياتها في حوالي شهرين، رغم إشارات إيجابية بشأن ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.4% إلى 3102 نقطة، وهو أدنى مستوى له من 31 أكتوبر الماضي.

وبحسب تقرير لـ”Shanghai Securities News” قال مسؤول باللجنة التنظيمية المصرفية الصينية إن اشتراطات السلطات بشأن حجم الاحتياطيات التي يجب أن تمتلكها البنوك “مرتفعة للغاية” ويجب تخفيضها في الوقت المناسب.

وخلال الربع الرابع من 2016، تحسنت الإيرادات والأرباح وسوق العمل والنفقات الرأسمالية في الصين مقارنة بالربع الثالث، وفقاً لمسح أجراته “CBB International”.

لكن بيانات من إدارة النقد الأجنبي أظهرت الثلاثاء، ارتفاع عجز الميزان التجاري للقطاع الخدمي إلى 25.4 مليار دولار خلال نوفمبر من 20.9 مليار دولار في أكتوبر.

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Tags:اقتصادالاسهم الصينيةمؤشر شنغهاي
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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