انخفاض الأسهم الأوروبية وسط ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الجمعة، مع خسائر القطاع المصرفي ووسط ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويجتمع الفيدرالي على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم، وسط تكهنات بعدم إقدام البنك المركزي الأمريكي على اتخاذ قرار رفع الفائدة هذا الشهر.

وانخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.1% إلى 334 نقطة في تمام الساعة 10:08 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وتراجع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.2% إلى 6716 نقطة، فيما هبط مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.3% إلى 10399 نقطة، وانخفض مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.2% إلى 4363 نقطة.

وانخفض سهم “دويتشه بنك” بنسبة 7.9% إلى 12.08 يورو (13.57 دولار)، بعد مطالبة وزارة العدل الأمريكية البنك الألماني بسداد 14 مليار دولار لمخالفات بأنشطة الرهن العقاري التي قدمها في الفترة ما بين عامي 2005 و2007.

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