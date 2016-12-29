الأسهم الأوروبية تنخفض مع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد

استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية التداولات على انخفاض مع خسائر أسواق الأسهم الأمريكية والآسيوية، تزامناً مع تأثر أحجام التداول باحتفالات أعياد الميلاد.

وتراجع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.45% إلى 360 نقطة، في تمام الساعة 11:06 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفض مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.3% إلى 7083 نقطة، فيما تراجع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.45% إلى 11423 نقطة، بينما هبط مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.4% إلى 4829 نقطة.

يأتي ذلك بعدما سجل مؤشر “فوتسي” البريطاني أعلى مستوياته على الإطلاق عند إغلاق جلسة الأربعاء، حيث ارتفع بنسبة 0.55% إلى مستوى إلى 7106 نقاط.

وأبدت ألمانيا قلقها إزاء خطة الحكومة الإيطالية لإنقاذ مصرف “مونتي دي باتشي”، مطالبة روما بالالتزام بالقواعد الأوروبية، وطالبت وزارة المالية الألمانية البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية بمراجعة التزام الجانب الإيطالي بهذه القواعد.

وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات حول قروض القطاع الخاص في منطقة اليورو مع توقعات بارتفاعها بنسبة 1.9% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني من 1.8% في أكتوبر/ تشرين الأول، إلى جانب قراءة مؤشر عرض النقود “إم 3” والتي يتوقع أن تستقر عند 4.4%.