انخفاض الأسهم الأوروبية رغم مكاسب الأسواق الأمريكية والآسيوية

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الأربعاء، رغم مكاسب الأسواق الأمريكية والآسيوية وترقب المستثمرين لقرار المركزي الأوروبي غداً بشأن أسعار الفائدة.

ومن المنتظر أن يصدر البنك المركزي الأوروبي غداً قراره بشأن أسعار الفائدة مع توقعات، كما سيعقد محافظ البنك “ماريو دراجي” مؤتمراً صحفياً عقب القرار.

وأظهرت البيانات الاقتصادية في ألمانيا اليوم، تراجع الإنتاج الصناعي خلال يوليو/ تموز بأكبر وتيرة خلال ما يقرب من عامين، حيث قالت وزارة الاقتصاد إن الإنتاج المعدل انخفض بنسبة 1.5%.

وانخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.1% إلى 349 نقطة في تمام الساعة 10:18 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفض مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.1% إلى 6820 نقطة، كما انخفض مؤشر “داكس” بنسبة 0.2% الألماني بنسبة 10673 نقطة، وانخفض أيضاً مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.2% إلى 4520 نقطة.

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