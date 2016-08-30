انخفاض الأسهم الأمريكية متأثرةً بالنفط

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الثلاثاء بعد افتتاحها على استقرار، حيث تأثرت سلبياً بانخفاض أسهم شركات الطاقة بالتزامن مع هبوط أسعار النفط.

وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بحوالي 50 نقطة إلى 18449 نقطة في تمام الساعة 07:48 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما انخفض مؤشر “نازداك” (- 11 نقطة) إلى 5221 نقطة، بينما تراجع مؤشر “S&P 500” الأوسع نطاقاً (- 5 نقاط) إلى 2175 نقطة.

وفي أسواق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.1% إلى 46.4 دولار للبرميل في تمام الساعة 07:36 مساءً بتوقيت مكة المكرمة بعد مكاسب بحوالي 0.7% في وقت سابق اليوم، بينما انخفض خام “برنت” بحوالي 1.6% إلى 48.4 دولار للبرميل.

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