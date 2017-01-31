انخفاض الأرباح الفصلية لـ”إكسون موبيل” 40%

سجلت شركة الخدمات النفطية “إكسون موبيل” أرباحاً أقل من المتوقع خلال الربع الأخير من العام 2016 بعد أن بلغت خسارتها نتيجة إعادة تقييم أصولها في عمليات إنتاج الغاز الجاف حوالي ملياري دولار، وفقاً لما أظهرته النتائج الفصلية الصادرة اليوم.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول بنسبة 40% إلى 1.7 مليار دولار أو 41 سنتاً للسهم الواحد، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين التي أشار متوسطها إلى تحقيق الشركة لأرباح 2.78 مليار أو 70 سنتاً للسهم.

وعن العام 2016، بلغت أرباح الشركة 7.8 مليار دولار أو 1.88 دولار للسهم الواحد، ترتفع إلى 9.9 مليار دولار عند استبعاد تكلفة انخفاض القيمة، ولكنها رغم ذلك أقل من أرباح عام 2015 البالغة 16.2 مليار دولار، مما يعكس انخفاض أسعار السلع الأساسية وهوامش التكرير.

وارتفعت الإيرادات الفصلية للشركة بنسبة 2% إلى 61.01 مليار دولار في الربع الرابع 2016، ولكنها دون توقعات المحللين عند 62.28 مليار دولار.