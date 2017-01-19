انخفاض ارباح “سابك” إلى 17.9 مليار ريال بنهاية عام 2016

ملخص النتائج المالية (مليون)

قالت الشركة ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات و زيادة مخصص الزكاة والزيادة في تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 686 مليون ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 330 مليون ريال سعودي. علما أن هنالك انخفاض في تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية

بينما ارجعت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية

فيما عزت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض حصة الشركة في نتائج شركات مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية والايرادات الأخرى. علما أنه قد تم تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 706 مليون ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 339 مليون ريال سعودي