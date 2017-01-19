انخفاض ارباح “سابك” إلى 17.9 مليار ريال بنهاية عام 2016

انخفضت ارباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، والتى تعد أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة والصلب في منطقة الشرق الأوسط إلى 17.9 مليار ريال بنهاية عام 2016 بنسبة قدرها 5 %، مقارنة بارباح 18.8 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون)
|البند
|2015
|2016
|التغير
|الإيرادات
|148,090.00
|132,980.00
|(10.2 %)
|إجمالي الدخل
|43,030.00
|40,970.00
|(4.8 %)
|دخل العمليات
|28,520.00
|26,880.00
|(5.8 %)
|صافي الدخل
|18,770.00
|17,910.00
|(4.6 %)
|متوسط عدد الأسهم
|3,000.00
|3,000.00
|–
|ربح السهم (ريال)
|6.26
|5.97
|(4.6 %)
قالت الشركة ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات و زيادة مخصص الزكاة والزيادة في تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 686 مليون ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 330 مليون ريال سعودي. علما أن هنالك انخفاض في تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية
بينما ارجعت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية
فيما عزت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض حصة الشركة في نتائج شركات مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية والايرادات الأخرى. علما أنه قد تم تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 706 مليون ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 339 مليون ريال سعودي
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة الإيرادات اجمالي الدخل صافي الدخل ربح السهم (ريال) النمو في الارباح 2016 – الربع الأول 31,152.59 8,389.59 3,405.75 1.14 (13.44 %) 2016 – الربع الثاني 34,479.31 11,024.29 4,736.23 1.58 (23.25 %) 2016 – الربع الثالث 33,313.71 10,956.05 5,224.34 1.74 (6.77 %) 2016 – الربع الرابع 34,034.39 10,600.00 4,550.00 1.52 47.73 % 2016 132,980.00 40,970.00 17,910.00 5.97 (4.58 %)
التحليل القطاعي – الإيرادات (مليون)
|الفترة
|الكيماويات
|الأسمدة
|المعادن
|المركز الرئيسي و أخرى
|تسويات
|2016 – الربع الأول
|35,926.16
|1,151.04
|2,407.64
|1,808.83
|(10,141.08)
|2016 – الربع الثاني
|38,298.19
|1,196.11
|2,612.40
|2,042.99
|(9,670.38)
|2016 – الربع الثالث
|40,122.23
|1,136.61
|1,549.86
|1,819.07
|(11,314.06)
|2016 – الربع الرابع
|–
|–
|–
|–
|–
|2016
|–
|–
|–
|–
|–
بيانات السهم (ريال)
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (آخر 12 شهر) ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) القيمة الدفترية 2016 – الربع الأول 3,000.00 6.09 6.21 55.32 2016 – الربع الثاني 3,000.00 5.61 5.86 53.63 2016 – الربع الثالث 3,000.00 5.48 5.73 53.13 2016 – الربع الرابع 3,000.00 5.97 6.09 54.35
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
|الفترة
|مكرر الارباح (آخر 12)
|مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12)
|مضاعف القيمة الدفترية
|2016 – الربع الأول
|12.30
|12.05
|1.35
|2016 – الربع الثاني
|14.47
|13.86
|1.51
|2016 – الربع الثالث
|14.73
|14.09
|1.52
|2016 – الربع الرابع
|15.32
|15.01
|1.68
متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)
|الشركة
|2016 (متوقع)
|2016 (فعلي)
|التغير
|كسب المالية
|4,452.70
|4,550.00
|2.1 %
|شركة أصول و بخيت الاستثمارية
|4,772.00
|4,550.00
|(4.9 %)
|الرياض المالية
|4,782.00
|4,550.00
|(5.1 %)
|الراجحي المالية
|4,792.00
|4,550.00
|(5.3 %)
|الجزيرة كابيتال
|4,943.40
|4,550.00
|(8.6 %)
|الاستثمار كابيتال
|3,954.80
|4,550.00
|13.1 %
|سيكو
|5,280.00
|4,550.00
|(16.0 %)
|الأهلي كابيتال
|5,292.00
|4,550.00
|(16.3 %)
|البلاد المالية
|5,370.00
|4,550.00
|(18.0 %)
|متوسط
|4,848.77
|4,550.00
|(6.2 %)
قالت الشركة ان إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة) خلال الفترة الحالية قد بلغ 163.04 مليار ريال، مقابل 161.92 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 0.7%