انخفاض ارباح “سابك” إلى 17.9 مليار ريال بنهاية عام 2016

share on:

انخفضت ارباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، والتى تعد أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة والصلب في منطقة الشرق الأوسط إلى 17.9 مليار ريال بنهاية عام 2016 بنسبة قدرها 5 %، مقارنة بارباح 18.8 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:

ملخص النتائج المالية (مليون)

البند20152016التغير‬
الإيرادات148,090.00132,980.00(10.2 %)
إجمالي الدخل43,030.0040,970.00(4.8 %)
دخل العمليات28,520.0026,880.00(5.8 %)
صافي الدخل18,770.0017,910.00(4.6 %)
متوسط ​​عدد الأسهم3,000.003,000.00
ربح السهم (ريال)6.265.97(4.6 %)

 

قالت الشركة ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات و زيادة مخصص الزكاة والزيادة في تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 686 مليون ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 330 مليون ريال سعودي. علما أن هنالك انخفاض في تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية

 

بينما ارجعت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية

 

فيما عزت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض حصة الشركة في نتائج شركات مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية والايرادات الأخرى. علما أنه قد تم تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 706 مليون ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 339 مليون ريال سعودي

التطور التاريخي للأرباح (مليون)

  • الفترةالإيراداتاجمالي الدخلصافي الدخلربح السهم (ريال)النمو في الارباح
    2016 – الربع الأول31,152.598,389.593,405.751.14(13.44 %)
    2016 – الربع الثاني34,479.3111,024.294,736.231.58(23.25 %)
    2016 – الربع الثالث33,313.7110,956.055,224.341.74(6.77 %)
    2016 – الربع الرابع34,034.3910,600.004,550.001.5247.73 %
    2016132,980.0040,970.0017,910.005.97(4.58 %)
اقرأ ايضا  نمو أرباح "الإمارات دبي الوطني" إلى 7239 مليون درهم بنهاية 2016

التحليل القطاعي – الإيرادات (مليون)

الفترةالكيماوياتالأسمدةالمعادنالمركز الرئيسي و أخرىتسويات
2016 – الربع الأول35,926.161,151.042,407.641,808.83(10,141.08)
2016 – الربع الثاني38,298.191,196.112,612.402,042.99(9,670.38)
2016 – الربع الثالث40,122.231,136.611,549.861,819.07(11,314.06)
2016 – الربع الرابع
2016

بيانات السهم (ريال)

  • الفترةمتوسط عدد الاسهم (مليون)ربح السهم (آخر 12 شهر)ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر)القيمة الدفترية
    2016 – الربع الأول3,000.006.096.2155.32
    2016 – الربع الثاني3,000.005.615.8653.63
    2016 – الربع الثالث3,000.005.485.7353.13
    2016 – الربع الرابع3,000.005.976.0954.35

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)

الفترةمكرر الارباح (آخر 12)مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12)مضاعف القيمة الدفترية
2016 – الربع الأول12.3012.051.35
2016 – الربع الثاني14.4713.861.51
2016 – الربع الثالث14.7314.091.52
2016 – الربع الرابع15.3215.011.68

متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)

الشركة2016 (متوقع)2016 (فعلي)التغير
كسب المالية4,452.704,550.002.1 %
شركة أصول و بخيت الاستثمارية4,772.004,550.00(4.9 %)
الرياض المالية4,782.004,550.00(5.1 %)
الراجحي المالية4,792.004,550.00(5.3 %)
الجزيرة كابيتال4,943.404,550.00(8.6 %)
الاستثمار كابيتال3,954.804,550.0013.1 %
سيكو5,280.004,550.00(16.0 %)
الأهلي كابيتال5,292.004,550.00(16.3 %)
البلاد المالية5,370.004,550.00(18.0 %)
متوسط4,848.774,550.00(6.2 %)

 

قالت الشركة ان إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة) خلال الفترة الحالية قد بلغ 163.04 مليار ريال، مقابل 161.92 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 0.7%

اقرأ ايضا  أرباح الشركات الصينية تهبط 13.8% في الربع الأول
Print Friendly

تعليقات

comments

Tags:#أرباحسابكشركات
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

اخبار ذات صله

share
  • /

مصدر: “سابك” تتفاوض للحصول على قرض مصرفي بملياري دولار

share
  • /

ارتفاع ارباح “كهرباء السعودية” إلى 2113 مليون ريال

share on: