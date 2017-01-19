انخفاض ارباح “بنك ساب” إلى 3895 مليون ريال

قال البنك ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 26.6٪، والذي نتج بشكل رئيسي من ارتفاع مخصص خسائر الائتمان و الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى و المصاريف العمومية والإدارية. حيث قابل ذلك إرتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.2% نتيجة لإرتفاع صافي دخل العمولات الخاصة و الدخل من تحويل عملات اجنبية و دخل المتاجرة، و في المقابل انخفض دخل الأتعاب و العمولات و مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة.

كما ارجع البنك سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 70.7% وذلك نتيجة للزيادة في مخصص خسائر الائتمان و الإنخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى، حيث قابل ذلك ارتفاع في اجمالي دخل العمليات بنسبة 7.5% و ذلك نتيجة لإرتفاع صافي دخل العمولات الخاصة و دخل المتاجرة، و في المقابل إنخفض دخل الأتعاب و العمولات والدخل من تحويل عملات اجنبية.

وارجع البنك سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان و الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى. كما انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.3% نتيجة لإنخفاض دخل الأتعاب و العمولات و الدخل من تحويل العملات الأجنبية. حيث قابل ذلك ارتفاع في صافي صافي دخل العمولات الخاصة.