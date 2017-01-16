انخفاض ارباح “بنك الرياض” إلى 3342 مليون ريال بنهاية 2016

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انخفضت ارباح “بنك الرياض”، الذي يعد رابع اكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات إلى 3342 مليون ريال بنهاية عام 2016 بنسبة قدرها 17 %، مقارنة بارباح 4049 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:

ملخص النتائج المالية (مليون)

البند20152016التغير‬
صافي دخل العمولات الخاصة5,180.005,301.002.3%
دخل العمليات7,966.007,702.00(3.3 %)
صافي الدخل4,049.003,342.00(17.5 %)
متوسط ​​عدد الأسهم3,000.003,000.00
ربح السهم (ريال)1.351.11(17.5 %)

قال البنك ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الزيادة في إجمالي مصروفات العمليات بنسبة 11.1٪، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في مخصصات خسائر انخفاض الائتمان وخسائر انخفاض الاستثمارات والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى في مقابل انخفاض النفقات التشغيلية الأخرى. وشهد إجمالي دخل العمليات انخفاض بنسبة بلغت 3.3٪، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الدخل من الأتعاب والعمولات، والدخل من العمليات الأخرى، ومكاسب الاستثمارات لغير اغراض المتاجرة، قابله زيادة في صافي الدخل من العمولات الخاصة ودخل تحويل العملات.

كما ارجع البنك سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي مصروفات العمليات بنسبة 47.9٪، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة في مخصصات خسائر انخفاض الائتمان، يقابلها جزئيا انخفاض في الرواتب ومصاريف الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى. وشهد إجمالي دخل العمليات انخفاض بلغت نسبته 2.9٪، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الدخل من الأتعاب والعمولات، قابلها جزئيا زيادة في مكاسب الاستثمارات لغير اغراض المتاجرة.

وارجع البنك سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 35.7٪ نتيجة للزيادة في مخصصات خسائر انخفاض الائتمان، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، يقابلها جزئيا انخفاض مخصصات خسائر انخفاض الاستثمارات. في حين انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.2٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مكاسب الاستثمارات لغير اغراض المتاجرة، وصافي دخل تحويل العملات، وصافي الدخل من توزيعات الأرباح، يقابلها جزئيا زيادة في صافي إيرادات الأتعاب والعمولات، وصافي الدخل من العمولات الخاصة.

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الميزانية العمومية (مليار)

البند20152016التغير‬
الموجودات223.32217.62(2.6 %)
ودائع العملاء167.85156.68(6.7 %)
القروض145.07142.91(1.5 %)

التطور التاريخي للأرباح (مليون)

الفترةصافي دخل العمولات الخاصةدخل العملياتصافي الدخلربح السهم (ريال)النمو في الارباح
2016 – الربع الأول1,257.341,776.191,173.720.390.18 %
2016 – الربع الثاني1,360.122,026.991,145.980.381.57 %
2016 – الربع الثالث1,320.551,854.88729.430.24(18.82 %)
2016 – الربع الرابع1,353.001,833.00293.000.10(65.57 %)
20165,301.007,702.003,342.001.11(17.46 %)

الميزانية العمومية(مليار)

الفترةالموجوداتودائع العملاءالقروض
2016 – الربع الأول227.00165.20152.56
2016 – الربع الثاني227.78164.04154.67
2016 – الربع الثالث223.47160.82152.63
2016 – الربع الرابع217.62156.68142.91

التحليل القطاعي – دخل العمليات (مليون)

اخرى
2016 – الربع الأول781.34173.87640.3371.64310.02
2016 – الربع الثاني762.94339.31631.9081.62221.20
2016 – الربع الثالث730.29294.39539.2360.69230.27
2016 – الربع الرابع
2016

بيانات السهم (ريال)

الفترةمتوسط عدد الاسهم (مليون)ربح السهم (آخر 12 شهر)ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر)القيمة الدفترية
2016 – الربع الأول3,000.001.351.1912.57
2016 – الربع الثاني3,000.001.361.2912.60
2016 – الربع الثالث3,000.001.301.2312.55
2016 – الربع الرابع3,000.001.111.0512.59

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)

الفترةمكرر الارباح (آخر 12)مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12)مضاعف القيمة الدفترية
2016 – الربع الأول8.339.420.90
2016 – الربع الثاني8.078.480.87
2016 – الربع الثالث7.708.120.80
2016 – الربع الرابع10.3711.030.92
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متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)

الشركة2016 (متوقع)2016 (فعلي)التغير
الاستثمار كابيتال723.90293.00(147.1 %)
سيكو763.00293.00(160.4 %)
شركة أصول و بخيت الاستثمارية823.60293.00(181.1 %)
الأهلي كابيتال849.00293.00(189.8 %)
متوسط789.88293.00(62.9 %)

قال البنك ان إجمالي الدخل من العمليات للفترة الحالية تضمن مكاسب بقيمة 201.1 مليون ريال من بيع أرض تم الاستحواذ عليها مقابل تسوية بعض القروض والسلف ( 31 ديسمبر 2015 : 266.6 مليون ريال).

 قال البنك ان اجمالي دخل العمولات الخاصة خلال فترة الإثنا عشر شهراً من عام 2016م قد بلغ 7313 مليون ريال، مقابل 5883 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 24.3 %

كما اشار البنك ان اجمالي دخل العمولات الخاصة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2016م قد بلغ 1947 مليون ريال، مقابل 1591 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 22.4 %

وقال البنك ان اجمالي حقوق المساهمين ( لايوجد حقوق اقلية ) خلال الفترة الحالية قد بلغ 37.77 مليار ريال، مقابل 36.55 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 3.4 %

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Tags:اتصالات السعوديةالسعوديةبنك الرياضبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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