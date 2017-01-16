انخفاض ارباح “بنك الرياض” إلى 3342 مليون ريال بنهاية 2016

ملخص النتائج المالية (مليون)

قال البنك ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الزيادة في إجمالي مصروفات العمليات بنسبة 11.1٪، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في مخصصات خسائر انخفاض الائتمان وخسائر انخفاض الاستثمارات والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى في مقابل انخفاض النفقات التشغيلية الأخرى. وشهد إجمالي دخل العمليات انخفاض بنسبة بلغت 3.3٪، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الدخل من الأتعاب والعمولات، والدخل من العمليات الأخرى، ومكاسب الاستثمارات لغير اغراض المتاجرة، قابله زيادة في صافي الدخل من العمولات الخاصة ودخل تحويل العملات.

كما ارجع البنك سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي مصروفات العمليات بنسبة 47.9٪، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة في مخصصات خسائر انخفاض الائتمان، يقابلها جزئيا انخفاض في الرواتب ومصاريف الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى. وشهد إجمالي دخل العمليات انخفاض بلغت نسبته 2.9٪، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الدخل من الأتعاب والعمولات، قابلها جزئيا زيادة في مكاسب الاستثمارات لغير اغراض المتاجرة.

وارجع البنك سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 35.7٪ نتيجة للزيادة في مخصصات خسائر انخفاض الائتمان، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، يقابلها جزئيا انخفاض مخصصات خسائر انخفاض الاستثمارات. في حين انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.2٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مكاسب الاستثمارات لغير اغراض المتاجرة، وصافي دخل تحويل العملات، وصافي الدخل من توزيعات الأرباح، يقابلها جزئيا زيادة في صافي إيرادات الأتعاب والعمولات، وصافي الدخل من العمولات الخاصة.