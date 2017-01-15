انخفاض ارباح “بنك الجزيرة” إلى 872 مليون ريال

ملخص النتائج المالية مليون

قال البنك ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الانخفاض في اجمالي دخل العمليات بنسبة 14% و ذلك بسبب قيام البنك في العام الماضي ببيع أرض مملوكة له نتج عنها مكاسب بقيمة 573 مليون ريال سعودي مقابل بيع أرض هذا العام نتج عنها مكاسب بقيمة 209 مليون ريال سعودي فقط ، بالإضافة إلى الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة و صافي دخل المتاجرة و دخل العمليات الأخرى بينما ارتفع صافي دخل تحويل العملات الأجنبية و دخل الاتعاب والعمولات البنكية, قابله في جانب مصاريف العمليات ارتفاع طفيف بنحو 1% حيث ارتفع صافي مخصصات خسائر الائتمان و انخفضت المصاريف العمومية و الادارية الاخرى بالإضافة الى الانخفاض في رواتب و مصاريف الموظفين.

كما ارجع البنك سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع مصاريف العمليات بنسبة 3% و ذلك بسبب الارتفاع في صافي مخصصات خسائر الائتمان مقابل انخفاض في رواتب و مصاريف الموظفين وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى, قابله ارتفاع في اجمالي دخل العمليات بنسبة 2% و يعود ذلك الارتفاع الى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة الى دخل الاتعاب و العمولات البنكية مقابل انخفاض في صافي دخل المتاجرة ودخل العمليات الأخرى.

وارجع البنك سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 6% و ذلك بسبب الارتفاع في صافي مخصصات خسائر الائتمان والمصاريف العمومية و الادارية الاخرى و رواتب و مصاريف الموظفين و مصاريف الإيجار والمباني، قابله ارتفاع في جانب اجمالي دخل العمليات بنسبة 3% و ذلك بسبب الارتفاع في صافي دخل الاتعاب و العمولات البنكية و صافي دخل تحويل العملات الأجنبية بينما انخفض صافي دخل العمولات الخاصة و صافي دخل المتاجرة.