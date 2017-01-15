انخفاض ارباح “بنك الجزيرة” إلى 872 مليون ريال

انخفضت ارباح بنك الجزيرة، إلى 872 مليون ريال بنهاية عام 2016 بنسبة قدرها 32 %، مقارنة بارباح 1287 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية مليون
|البند
|2015
|2016
|التغير
|صافي دخل العمولات الخاصة
|1,601.00
|1,566.00
|(2.2 %)
|دخل العمليات
|2,922.00
|2,519.00
|(13.8 %)
|صافي الدخل
|1,287.00
|872.00
|(32.2 %)
|متوسط عدد الأسهم
|400.00
|400.00
|–
|ربح السهم (ريال)
|3.22
|2.18
|(32.2 %)
قال البنك ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الانخفاض في اجمالي دخل العمليات بنسبة 14% و ذلك بسبب قيام البنك في العام الماضي ببيع أرض مملوكة له نتج عنها مكاسب بقيمة 573 مليون ريال سعودي مقابل بيع أرض هذا العام نتج عنها مكاسب بقيمة 209 مليون ريال سعودي فقط ، بالإضافة إلى الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة و صافي دخل المتاجرة و دخل العمليات الأخرى بينما ارتفع صافي دخل تحويل العملات الأجنبية و دخل الاتعاب والعمولات البنكية, قابله في جانب مصاريف العمليات ارتفاع طفيف بنحو 1% حيث ارتفع صافي مخصصات خسائر الائتمان و انخفضت المصاريف العمومية و الادارية الاخرى بالإضافة الى الانخفاض في رواتب و مصاريف الموظفين.
كما ارجع البنك سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع مصاريف العمليات بنسبة 3% و ذلك بسبب الارتفاع في صافي مخصصات خسائر الائتمان مقابل انخفاض في رواتب و مصاريف الموظفين وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى, قابله ارتفاع في اجمالي دخل العمليات بنسبة 2% و يعود ذلك الارتفاع الى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة الى دخل الاتعاب و العمولات البنكية مقابل انخفاض في صافي دخل المتاجرة ودخل العمليات الأخرى.
وارجع البنك سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 6% و ذلك بسبب الارتفاع في صافي مخصصات خسائر الائتمان والمصاريف العمومية و الادارية الاخرى و رواتب و مصاريف الموظفين و مصاريف الإيجار والمباني، قابله ارتفاع في جانب اجمالي دخل العمليات بنسبة 3% و ذلك بسبب الارتفاع في صافي دخل الاتعاب و العمولات البنكية و صافي دخل تحويل العملات الأجنبية بينما انخفض صافي دخل العمولات الخاصة و صافي دخل المتاجرة.
الميزانية العمومية (مليار)
|البند
|2015
|2016
|التغير
|الموجودات
|63.26
|66.32
|4.8 %
|ودائع العملاء
|49.77
|51.60
|3.7 %
|القروض
|42.17
|42.10
|(0.2 %)
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة صافي دخل العمولات الخاصة دخل العمليات صافي الدخل ربح السهم (ريال) النمو في الارباح 2016 – الربع الأول 370.10 564.65 381.31 0.95 67.98 % 2016 – الربع الثاني 384.52 579.86 177.52 0.44 (75.87 %) 2016 – الربع الثالث 407.21 575.36 160.69 0.40 (3.05 %) 2016 – الربع الرابع 405.00 590.00 152.00 0.38 (4.40 %) 2016 1,566.00 2,519.00 872.00 2.18 (32.25 %)
الميزانية العمومية(مليار)
الفترة الموجودات ودائع العملاء القروض 2016 – الربع الأول 65.70 50.66 43.32 2016 – الربع الثاني 68.35 50.73 44.21 2016 – الربع الثالث 66.04 50.33 43.19 2016 – الربع الرابع 66.32 51.60 42.10
التحليل القطاعي – دخل العمليات (مليون)
|الفترة
|الشركات
|الافراد
|قطاع الوساطة وإدارة الأصول
|الخزينة
|قطاع التكافل التعاوني
|اخرى
|2016 – الربع الأول
|120.43
|251.38
|53.64
|166.80
|4.52
|176.49
|2016 – الربع الثاني
|110.98
|245.82
|51.27
|197.39
|4.75
|(30.34)
|2016 – الربع الثالث
|124.05
|230.30
|37.20
|203.25
|5.84
|(25.29)
|2016 – الربع الرابع
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2016
|–
|–
|–
|–
|–
|–
بيانات السهم (ريال)
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (آخر 12 شهر) ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) القيمة الدفترية 2016 – الربع الأول 400.00 3.60 1.65 19.26 2016 – الربع الثاني 400.00 2.21 1.69 19.53 2016 – الربع الثالث 400.00 2.20 1.67 19.77 2016 – الربع الرابع 400.00 2.18 1.66 20.26
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
|الفترة
|مكرر الارباح (آخر 12)
|مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12)
|مضاعف القيمة الدفترية
|2016 – الربع الأول
|3.69
|8.05
|0.69
|2016 – الربع الثاني
|5.82
|7.62
|0.66
|2016 – الربع الثالث
|4.54
|5.96
|0.50
|2016 – الربع الرابع
|6.51
|8.56
|0.70
متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)
|الشركة
|2016 (متوقع)
|2016 (فعلي)
|التغير
|شركة أصول و بخيت الاستثمارية
|147.20
|152.00
|3.2 %
|البلاد المالية
|157.00
|152.00
|(3.3 %)
|الاستثمار كابيتال
|157.60
|152.00
|(3.7 %)
|الأهلي كابيتال
|163.00
|152.00
|(7.2 %)
|كسب المالية
|168.10
|152.00
|(10.6 %)
|متوسط
|158.58
|152.00
|(4.1 %)
قال البنك ان اجمالي دخل العمولات الخاصة خلال فترة الإثنا عشر شهراً من عام 2016م قد بلغ 2656 مليون ريال، مقابل 2135 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 24 %
كما اشار البنك ان اجمالي دخل العمولات الخاصة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2016م قد بلغ 940.35 مليون ريال، مقابل 711 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 32 %
وقال البنك ان اجمالي حقوق المساهمين ( لايوجد حقوق اقلية ) خلال الفترة الحالية قد بلغ 8104 مليون ريال، مقابل 7413 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 9 %