انخفاض ارباح “بنك الجزيرة” إلى 872 مليون ريال

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انخفضت ارباح بنك الجزيرة، إلى 872 مليون ريال بنهاية عام 2016 بنسبة قدرها 32 %، مقارنة بارباح 1287 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:

ملخص النتائج المالية مليون

البند20152016التغير‬
صافي دخل العمولات الخاصة1,601.001,566.00(2.2 %)
دخل العمليات2,922.002,519.00(13.8 %)
صافي الدخل1,287.00872.00(32.2 %)
متوسط ​​عدد الأسهم400.00400.00
ربح السهم (ريال)3.222.18(32.2 %)

 

قال البنك ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الانخفاض في اجمالي دخل العمليات بنسبة 14% و ذلك بسبب قيام البنك في العام الماضي ببيع أرض مملوكة له نتج عنها مكاسب بقيمة 573 مليون ريال سعودي مقابل بيع أرض هذا العام نتج عنها مكاسب بقيمة 209 مليون ريال سعودي فقط ، بالإضافة إلى الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة و صافي دخل المتاجرة و دخل العمليات الأخرى بينما ارتفع صافي دخل تحويل العملات الأجنبية و دخل الاتعاب والعمولات البنكية, قابله في جانب مصاريف العمليات ارتفاع طفيف بنحو 1% حيث ارتفع صافي مخصصات خسائر الائتمان و انخفضت المصاريف العمومية و الادارية الاخرى بالإضافة الى الانخفاض في رواتب و مصاريف الموظفين.

 

كما ارجع البنك سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع مصاريف العمليات بنسبة 3% و ذلك بسبب الارتفاع في صافي مخصصات خسائر الائتمان مقابل انخفاض في رواتب و مصاريف الموظفين وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى, قابله ارتفاع في اجمالي دخل العمليات بنسبة 2% و يعود ذلك الارتفاع الى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة الى دخل الاتعاب و العمولات البنكية مقابل انخفاض في صافي دخل المتاجرة ودخل العمليات الأخرى.

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وارجع البنك سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 6% و ذلك بسبب الارتفاع في صافي مخصصات خسائر الائتمان والمصاريف العمومية و الادارية الاخرى و رواتب و مصاريف الموظفين و مصاريف الإيجار والمباني، قابله ارتفاع في جانب اجمالي دخل العمليات بنسبة 3% و ذلك بسبب الارتفاع في صافي دخل الاتعاب و العمولات البنكية و صافي دخل تحويل العملات الأجنبية بينما انخفض صافي دخل العمولات الخاصة و صافي دخل المتاجرة.

الميزانية العمومية (مليار)

البند20152016التغير‬
الموجودات63.2666.324.8 %
ودائع العملاء49.7751.603.7 %
القروض42.1742.10(0.2 %)

التطور التاريخي للأرباح (مليون)

  • الفترةصافي دخل العمولات الخاصةدخل العملياتصافي الدخلربح السهم (ريال)النمو في الارباح
    2016 – الربع الأول370.10564.65381.310.9567.98 %
    2016 – الربع الثاني384.52579.86177.520.44(75.87 %)
    2016 – الربع الثالث407.21575.36160.690.40(3.05 %)
    2016 – الربع الرابع405.00590.00152.000.38(4.40 %)
    20161,566.002,519.00872.002.18(32.25 %)

الميزانية العمومية(مليار)

  • الفترةالموجوداتودائع العملاءالقروض
    2016 – الربع الأول65.7050.6643.32
    2016 – الربع الثاني68.3550.7344.21
    2016 – الربع الثالث66.0450.3343.19
    2016 – الربع الرابع66.3251.6042.10

التحليل القطاعي – دخل العمليات (مليون)

الفترةالشركاتالافرادقطاع الوساطة وإدارة الأصولالخزينةقطاع التكافل التعاونياخرى
2016 – الربع الأول120.43251.3853.64166.804.52176.49
2016 – الربع الثاني110.98245.8251.27197.394.75(30.34)
2016 – الربع الثالث124.05230.3037.20203.255.84(25.29)
2016 – الربع الرابع
2016

بيانات السهم (ريال)

  • الفترةمتوسط عدد الاسهم (مليون)ربح السهم (آخر 12 شهر)ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر)القيمة الدفترية
    2016 – الربع الأول400.003.601.6519.26
    2016 – الربع الثاني400.002.211.6919.53
    2016 – الربع الثالث400.002.201.6719.77
    2016 – الربع الرابع400.002.181.6620.26
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مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)

الفترةمكرر الارباح (آخر 12)مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12)مضاعف القيمة الدفترية
2016 – الربع الأول3.698.050.69
2016 – الربع الثاني5.827.620.66
2016 – الربع الثالث4.545.960.50
2016 – الربع الرابع6.518.560.70

متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)

الشركة2016 (متوقع)2016 (فعلي)التغير
شركة أصول و بخيت الاستثمارية147.20152.003.2 %
البلاد المالية157.00152.00(3.3 %)
الاستثمار كابيتال157.60152.00(3.7 %)
الأهلي كابيتال163.00152.00(7.2 %)
كسب المالية168.10152.00(10.6 %)
متوسط158.58152.00(4.1 %)

قال البنك ان اجمالي دخل العمولات الخاصة خلال فترة الإثنا عشر شهراً من عام 2016م قد بلغ 2656 مليون ريال، مقابل 2135 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 24 %

كما اشار البنك ان اجمالي دخل العمولات الخاصة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2016م قد بلغ 940.35 مليون ريال، مقابل 711 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 32 %

وقال البنك ان اجمالي حقوق المساهمين ( لايوجد حقوق اقلية ) خلال الفترة الحالية قد بلغ 8104 مليون ريال، مقابل 7413 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 9 %

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Tags:ارباحبنك الجزيرةبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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