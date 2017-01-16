انخفاض ارباح “النقل البحري” إلى 1762.4 مليون ريال

ملخص النتائج المالية (مليون)

قالت الشركة ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

– انخفاض معدلات أسعار النقل بشكل عام و معدلات أسعار نقل النفط الخام بشكل خاص خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2015م.

– انخفاض ارباح الشركة عن حصتها في شركة بترديك المحدودة (مملوكة بنسبة 30.3%) بمقدار 38 مليون ريال مقارنة مع عام 2015.

– إرتفاع تكلفة التمويل نظراً لإرتفاع معدلات السايبور و الليبور خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2015 إضافة إلى زيادة حجم القروض طويلة الأجل لتمويل التوسع في أسطول الشركة

– ساهم رفع الكفاء التشغيلية و خفض تكاليف التشغيل اليومية للسفن في الحد من أثار إنخفاض أسعار النقل خلال عام 2016

– أدى التوسع في أسطول الشركة من خلال إضافة 10 سفن أي بزيادة تعادل 14% إلى الحد من أثار إنخفاض أسعار النقل خلال الفترة الحالية مقارنة مع عام 2015

– إرتفعت الايرادات التشغيلية و إجمالي الدخل لقطاع نقل البضائع العامة خلال الفترة الحالية مقارنة مع عام 2015 نتيجة لتحسن العمليات التجارية و التشغيلية و زيادة الحجم المنقول.

كما ارجعت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

– انخفاض معدلات أسعار النقل بشكل عام و معدلات أسعار نقل النفط الخام بشكل خاص خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من عام 2015م.

– إرتفاع تكلفة وقود السفن نظراً لإرتفاع الأسعار خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من عام 2015م.

– ساهم التحسن في كفاءة العمليات التشغيلية و إنخفاض المصاريف التشغيلية في الحد من أثار إنخفاض معدلات أسعار النقل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من عام 2015

– إرتفعت الايرادات التشغيلية و إجمالي الدخل لقطاع نقل البضائع العامة خلال الفترة الحالية نتيجة لتحسن العمليات التشغيلية للقطاع.

– أدى التوسع في أسطول الشركة إلى الحد من أثار إنخفاض أسعار النقل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من عام.

فيما عزت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

-إرتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة لتحسن معدلات أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

– تحسن نتائج قطاع نقل البضائع العامة نتيجة تحسن العمليات التشغيلية و زيادة الحجم المنقول.

– ارتفاع ارباح الشركة عن حصتها بشركة بترديك المحدودة (مملوكة بنسبة 30.3%) بمقدار 43 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.