انخفاض ارباح “النقل البحري” إلى 1762.4 مليون ريال

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انخفضت ارباح الشركه الوطنيه للنقل البحرى، التي تمتلك أسطولاً من الناقلات المخصصة لنقل النفط والبتروكيماويات والبضائع إلى 1762.4 مليون ريال بنهاية عام 2016 بنسبة قدرها 3 %، مقارنة بارباح 1817.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:

ملخص النتائج المالية (مليون)

البند20152016التغير‬
الإيرادات7,464.006,786.00(9.1 %)
إجمالي الدخل2,196.521,939.99(11.7 %)
دخل العمليات1,980.031,830.76(7.5 %)
صافي الدخل1,817.581,762.35(3.0 %)
متوسط ​​عدد الأسهم393.75393.75
ربح السهم (ريال)4.624.48(3.0 %)

 

قالت الشركة ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

 

– انخفاض معدلات أسعار النقل بشكل عام و معدلات أسعار نقل النفط الخام بشكل خاص خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2015م.
– انخفاض ارباح الشركة عن حصتها في شركة بترديك المحدودة (مملوكة بنسبة 30.3%) بمقدار 38 مليون ريال مقارنة مع عام 2015.
– إرتفاع تكلفة التمويل نظراً لإرتفاع معدلات السايبور و الليبور خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2015 إضافة إلى زيادة حجم القروض طويلة الأجل لتمويل التوسع في أسطول الشركة
 – ساهم رفع الكفاء التشغيلية و خفض تكاليف التشغيل اليومية للسفن في الحد من أثار إنخفاض أسعار النقل خلال عام 2016
– أدى التوسع في أسطول الشركة من خلال إضافة 10 سفن أي بزيادة تعادل 14% إلى الحد من أثار إنخفاض أسعار النقل خلال الفترة الحالية مقارنة مع عام 2015
– إرتفعت الايرادات التشغيلية و إجمالي الدخل لقطاع نقل البضائع العامة خلال الفترة الحالية مقارنة مع عام 2015 نتيجة لتحسن العمليات التجارية و التشغيلية و زيادة الحجم المنقول.

 

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كما ارجعت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

 

– انخفاض معدلات أسعار النقل بشكل عام و معدلات أسعار نقل النفط الخام بشكل خاص خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من عام 2015م.
– إرتفاع تكلفة وقود السفن نظراً لإرتفاع الأسعار خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من عام 2015م.
– ساهم التحسن في كفاءة العمليات التشغيلية و إنخفاض المصاريف التشغيلية في الحد من أثار إنخفاض معدلات أسعار النقل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من عام 2015
– إرتفعت الايرادات التشغيلية و إجمالي الدخل لقطاع نقل البضائع العامة خلال الفترة الحالية نتيجة لتحسن العمليات التشغيلية للقطاع.
 – أدى التوسع في أسطول الشركة إلى الحد من أثار إنخفاض أسعار النقل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من عام.

 

فيما عزت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: 

 

-إرتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة لتحسن معدلات أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
– تحسن نتائج قطاع نقل البضائع العامة نتيجة تحسن العمليات التشغيلية و زيادة الحجم المنقول.
– ارتفاع ارباح الشركة عن حصتها بشركة بترديك المحدودة (مملوكة بنسبة 30.3%) بمقدار 43 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

التطور التاريخي للأرباح (مليون)

  • الفترةالإيراداتاجمالي الدخلصافي الدخلربح السهم (ريال)النمو في الارباح
    2016 – الربع الأول1,935.18747.56611.991.5553.61 %
    2016 – الربع الثاني1,855.63572.83504.181.2847.21 %
    2016 – الربع الثالث1,355.91255.81318.370.81(37.61 %)
    2016 – الربع الرابع1,658.00363.79327.820.83(42.12 %)
    20166,786.001,939.991,762.354.48(3.04 %)
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التحليل القطاعي – الإيرادات (مليون)

الفترةنقل النفطنقل البتروكيماوياتنقل البضائع العامةنقل البضائع السائبة
2016 – الربع الأول1,540.94163.56183.4947.18
2016 – الربع الثاني1,370.17196.74233.5855.14
2016 – الربع الثالث911.03212.17156.6576.07
2016 – الربع الرابع
2016
بيانات السهم (ريال)
  • الفترةمتوسط عدد الاسهم (مليون)ربح السهم (آخر 12 شهر)ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر)القيمة الدفترية
    2016 – الربع الأول393.755.165.2425.13
    2016 – الربع الثاني393.755.575.6523.91
    2016 – الربع الثالث393.755.084.7824.72
    2016 – الربع الرابع393.754.484.1825.55

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)

  • الفترةمكرر الارباح (آخر 12)مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12)مضاعف القيمة الدفترية
    2016 – الربع الأول8.168.041.67
    2016 – الربع الثاني6.916.811.61
    2016 – الربع الثالث5.986.351.23
    2016 – الربع الرابع9.6910.371.70

متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)

الشركة2016 (متوقع)2016 (فعلي)التغير
الراجحي المالية385.00327.82(17.4 %)
البلاد المالية431.00327.82(31.5 %)
الاستثمار كابيتال454.60327.82(38.7 %)
شركة أصول و بخيت الاستثمارية454.70327.82(38.7 %)
متوسط431.33327.82(24.0 %)

 

 

قالت الشركة ان إجمالي حقوق المساهمين ( بعد استبعاد حقوق الاقلية ) خلال الفترة الحالية قد بلغ 10061 مليون ريال، مقابل 9285 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 8 %

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Tags:#شركات_ناشئةالنقل البحرىشركاتنقل
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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