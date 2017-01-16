انخفاض ارباح “النقل البحري” إلى 1762.4 مليون ريال

انخفضت ارباح الشركه الوطنيه للنقل البحرى، التي تمتلك أسطولاً من الناقلات المخصصة لنقل النفط والبتروكيماويات والبضائع إلى 1762.4 مليون ريال بنهاية عام 2016 بنسبة قدرها 3 %، مقارنة بارباح 1817.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون)
|البند
|2015
|2016
|التغير
|الإيرادات
|7,464.00
|6,786.00
|(9.1 %)
|إجمالي الدخل
|2,196.52
|1,939.99
|(11.7 %)
|دخل العمليات
|1,980.03
|1,830.76
|(7.5 %)
|صافي الدخل
|1,817.58
|1,762.35
|(3.0 %)
|متوسط عدد الأسهم
|393.75
|393.75
|–
|ربح السهم (ريال)
|4.62
|4.48
|(3.0 %)
قالت الشركة ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
كما ارجعت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
فيما عزت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة الإيرادات اجمالي الدخل صافي الدخل ربح السهم (ريال) النمو في الارباح 2016 – الربع الأول 1,935.18 747.56 611.99 1.55 53.61 % 2016 – الربع الثاني 1,855.63 572.83 504.18 1.28 47.21 % 2016 – الربع الثالث 1,355.91 255.81 318.37 0.81 (37.61 %) 2016 – الربع الرابع 1,658.00 363.79 327.82 0.83 (42.12 %) 2016 6,786.00 1,939.99 1,762.35 4.48 (3.04 %)
التحليل القطاعي – الإيرادات (مليون)
|الفترة
|نقل النفط
|نقل البتروكيماويات
|نقل البضائع العامة
|نقل البضائع السائبة
|2016 – الربع الأول
|1,540.94
|163.56
|183.49
|47.18
|2016 – الربع الثاني
|1,370.17
|196.74
|233.58
|55.14
|2016 – الربع الثالث
|911.03
|212.17
|156.65
|76.07
|2016 – الربع الرابع
|–
|–
|–
|–
|2016
|–
|–
|–
|–
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (آخر 12 شهر) ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) القيمة الدفترية 2016 – الربع الأول 393.75 5.16 5.24 25.13 2016 – الربع الثاني 393.75 5.57 5.65 23.91 2016 – الربع الثالث 393.75 5.08 4.78 24.72 2016 – الربع الرابع 393.75 4.48 4.18 25.55
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
الفترة مكرر الارباح (آخر 12) مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12) مضاعف القيمة الدفترية 2016 – الربع الأول 8.16 8.04 1.67 2016 – الربع الثاني 6.91 6.81 1.61 2016 – الربع الثالث 5.98 6.35 1.23 2016 – الربع الرابع 9.69 10.37 1.70
متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)
|الشركة
|2016 (متوقع)
|2016 (فعلي)
|التغير
|الراجحي المالية
|385.00
|327.82
|(17.4 %)
|البلاد المالية
|431.00
|327.82
|(31.5 %)
|الاستثمار كابيتال
|454.60
|327.82
|(38.7 %)
|شركة أصول و بخيت الاستثمارية
|454.70
|327.82
|(38.7 %)
|متوسط
|431.33
|327.82
|(24.0 %)
قالت الشركة ان إجمالي حقوق المساهمين ( بعد استبعاد حقوق الاقلية ) خلال الفترة الحالية قد بلغ 10061 مليون ريال، مقابل 9285 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 8 %