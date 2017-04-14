انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي التركي لأدنى مستوى في 11 شهرا

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انخفض صافي احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى 29.99 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له في 11 شهرًا.

وقال مؤسس شركة “Burumcekci” للأبحاث “هالوك بورومسيكي”، إن إجراءات البنك المركزي التركي الأخيرة مثل عطاءات شراء العملة كانت فعالة في تعزيز قيمة الليرة بعدما بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق.

 

وأضاف في تصريحات لـ”بلومبيرج”: رغم ذلك تسببت تحركات البنك المركزي في انخفاض الاحتياطيات بنسبة 21% عن مستوى الذروة الذي بلغته في وقت سابق من هذا العام، ويمكننا القول الآن بأن هذه الاحتياطيات ليست كافية.

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Tags:اقتصادالنقد الأجنبىتركيا
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