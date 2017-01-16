انخفاض أغلب “المؤشرات الأوروبية” فى مستهل التعاملات

انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات، مع ترقب المستثمرين المزيد من التفاصيل حول خطة بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وتراجع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.65% إلى 363 نقطة، في تمام الساعة 11:06 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وهبط مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.75% إلى 11539 نقطة، كما تراجع المؤشر الفرنسي “كاك” بنسبة 0.45% إلى 4899 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7344 نقطة.

ويترقب المستثمرون إفصاح رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” عن تفاصيل خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، بعدما أشارت تقارير إخبارية إلى أن الخطة ستشمل مغادرة السوق الموحدة.

من جانبه قال وزير الخزانة البريطاني “فيليب هاموند” في تصريحات صحفية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنه في حال لم تحتفظ المملكة المتحدة بقدرتها على الوصول إلى السوق الأوروبي الموحدة فإنها ستسعى إلى نموذج اقتصادي جديد.

وتصدر اليوم بيانات الميزان التجاري لمنطقة اليورو مع توقعات بارتفاع الفائض إلى 23.2 مليار يورو، كما تنطلق اليوم أيضاً فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.