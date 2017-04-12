انخفاض أسعار الواردات الأمريكية خلال مارس

انخفضت أسعار الواردات الأمريكية خلال مارس/ آذار للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، مع انخفاض تكاليف النفط، ورغم تواصل ارتفاع أسعار عدد من السلع الأخرى.

وتراجع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي، بحسب ما ذكرته البيانات الحكومية اليوم، وهو الانخفاض الأول منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.

وهبطت تكلفة الوقود بنسبة 3.8% خلال مارس/ آذار، وهي أكبر وتيرة خلال أكثر من عام، لكن باستثناء الوقود، فإن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 0.2%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 4.2%، لكن باستثناء تكلفة الوقود فإنها سجلت ارتفاعًا نسبته 1% فقط.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار السلع المصدرة من قبل الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 3.6% على أساس سنوي.