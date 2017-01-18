انخفاض أسعار النفط

تحولت أسعار النفط للانخفاض قبيل صدور التقرير الشهري لمنظمة “أوبك”، مع تحذير وكالة الطاقة الدولية من تزايد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة المتحدة.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 1.50% إلى 54.64 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:43 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما تراجع خام “نايكمس” الأمريكي تسليم فبراير/ شباط بنسبة 1.50% إلى 51.68 دولار للبرميل.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية “فاتح بيرول” لـ”بلومبيرج” الأربعاء، إن أسعار النفط المرتفعة ستتسبب في زيادة كبيرة بإنتاج النفط الصخري الأمريكي تزامناً مع خفض أعضاء “أوبك” وعدد من المنتجين المستقلين مستويات إنتاجهم من الخام.

وتأتي تعليقات “بيرول” بعد يوم واحد من تصريحات سعودية أشارت إلى أن خفض الإنتاج بأكثر من المقرر إلى جانب الطلب القوي عاملان سيساعدان على استعادة التوازن بسوق النفط قريبا.

ويصدر في وقت لاحق من اليوم، التقرير الشهري لـ”أوبك” حول مستويات إنتاج البلدان الأعضاء خلال الشهر الماضي.