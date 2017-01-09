انخفاض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن الإمدادات في ظل تزايد نشاط التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة، وبضغط من ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.45% إلى 56.84 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:08 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفض خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.55% إلى 53.70 دولار للبرميل.

وجاء ذلك تزامناً مع ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.2% إلى 102.41 نقطة، وهو ما شكل ضغوطاً على السلع ومن بينها النفط.

وأظهرت بيانات شركة الخدمات النفطية “بيكر هيوز” ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4 منصات إلى 529 منصة خلال الأسبوع الماضي، مواصلة ارتفاعها للأسبوع العاشر على التوالي.

من جانبها قالت شركة النفط الإيرانية إنها اكتشفت احتياطيات ضخمة من النفط الصخري في منطقة لورستان بغرب البلاد، متوقعة جودة مرتفعة للنفط الذي سيتم استخراجه من هذا النطاق.