انخفاض أسعار النفط قبيل احتفالات أعياد الميلاد

انخفضت أسعار النفط مع عمليات جني الأرباح قبيل موسم احتفالات أعياد الميلاد الذي يبدأ الأسبوع القادم، ورغم تصريحات إيجابية من كبار المنتجين حول آفاق الأسواق.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.35% إلى 54.85 دولار للبرميل، فيما انخفض خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.50% إلى 52.69 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:20 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وتوقع وزير الطاقة السعودي “خالد الفالح” امتثال المنتجين الذين شملهم اتفاق خفض الإنتاج بدرجة كبيرة للخطة المتفق عليها.

فيما أوضح وزير النفط الكويتي “عصام عبد المحسن المرزوق” أن لجنة شكلتها “أوبك” لمراقبة تنفيذ الخطة الموضوعة ستجتمع خلال أول أسبوعين من الشهر القادم للتنسيق بين المنتجين الأعضاء وغير الأعضاء فيما يتعلق بكيفية تحقيق الخفض، مؤكداً أن كبار المنتجين أبدوا ردود أفعال تبعث على التفاؤل.

من ناحية أخرى قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” الخميس إنها تتوقع توازن العرض والطلب في أسواق النفط خلال الربع الأول أو الثاني من العام المقبل.