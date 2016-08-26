انخفاض أسعار النفط عقب تصريحات “الفالح”

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، عقب تصريحات وزير الطاقة السعودي التي أكد فيها عدم مناقشة أي مقترح محدد بخصوص تجميد إنتاج “أوبك”.

وقال “الفالح” لـ”رويترز” بالأمس، إن السوق ليس بحاجة لـ”تدخل كبير” خلال الوقت الراهن وإنه لم يتم إجراء أي محادثات بشأن تجميد الإنتاج، مؤكداً أن الطلب العالمي يرتفع بشكل جيد.

من جانبها، أعلنت وزارة النفط الإيرانية الخميس، تأكيد الوزير “بيجن زنغنه” لحضوره اجتماع منظمة “أوبك” المرتقب خلال الشهر القادم في الجزائر، لبحث كيفية تحقيق الاستقرار بالأسواق.

وتصدر شركة “بيكر هيوز” للخدمات النفطية في وقت لاحق من اليوم، بياناتها حول عدد منصات التنقيب عن النفط التي أضيفت في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.4% إلى 49.49 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:03 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما انخفض خام “نايمكس” الأمريكي تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.2% إلى 47.22 دولار للبرميل.

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