أسعار النفط تنخفض عقب ارتفاع صادرات السعودية من الخام

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب صدور بيانات مساء أمس الإثنين أظهرت ارتفاع صادرات النفط السعودية.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة “JODI” ارتفاع صادرات الخام السعودي في يوليو/ تموز الماضي إلى 7.62 مليون برميل يومياً مقارنة بـ7.46 مليون برميل يومياً خلال يونيو/ حزيران.

وقال وزير النفط الفنزويلي “إيولوخيو ديل بينو” إن المعروض العالمي من النفط البالغ 94 مليون برميل يومياً يفوق الطلب بمقدار 10%، مؤكداً ضرورة تخفيض هذه الزيادة ومساواة الإنتاج بالاستهلاك.

ويترقب المستثمرون إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة الأمريكية غداً الأربعاء.

كما تترقب الأسواق اليوم صدور بيانات -غير رسمية- من معهد البترول الأمريكي حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة، وتشير توقعات المحللين في مسح “بلاتس” إلى ارتفاع بمقدار 2.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.4% إلى 45.79 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:11 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفض خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.6% إلى 43.05 دولار للبرميل.

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