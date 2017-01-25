انخفاض أسعار النفط تزامنا مع ارتفاع الإنتاج الليبي

انخفضت أسعار النفط متأثرة ببيانات –غير رسمية- أظهرت ارتفاع أكثر من المتوقع بمخزونات الخام لدى الولايات المتحدة، تزامنا مع ارتفاع الإنتاج الليبي.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.25% إلى 55.30 دولار للبرميل، فيما انخفض خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.35% إلى 53 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ذلك رغم انخفاض مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.1% إلى 100.27 نقطة، وعادة ما يشكل هبوط قيمة العملة الأمريكية تخفيفاً للضغوط على أسعار السلع ومن بينها النفط.

وأفاد معهد البترول الأمريكي بارتفاع مخزونات النفط لدى الولايات المتحدة بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع بمقدار 1.9 مليون برميل فقط.

من جانبه قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا “مصطفى صنع الله” إن بلاده تنتج في الوقت الراهن نحو 715 ألف برميل يومياً من الخام، وهو أعلى مستوى ضخ يومي منذ عام 2014.