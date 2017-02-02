انخفاض أسعار النفط تزامناً مع تراجع الدولار

انخفضت أسعار النفط رغم إشارات إيجابية حول اتفاق خفض الإنتاج العالمي وتزامناً مع تراجع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم أبريل/ نيسان 0.35% إلى 56.61 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفض خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.45% إلى 53.64 دولار للبرميل.

وجاء ذلك رغم هبوط مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.20% إلى 99.45 نقطة، وعادة ما يشكل انخفاض العملة الأمريكية تخفيفاً للضغوط على أسعار النفط.

من جانبه أشار وزير الطاقة الروسي “ألكسندر نوفاك” خلال لقائه بالرئيس “فلاديمير بوتين” الإثنين، إلى أن الإنتاج العالمي من النفط انخفض بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً خلال يناير/ كانون الثاني، بينما تراجع إنتاج روسيا وحدها بمقدار 117 ألف برميل يومياً.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة أمس بارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 6.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات لـ”بلاتس” أشارت إلى ارتفاع قدره 2.2 مليون برميل فقط.