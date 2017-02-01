انخفاض أسعار النفط تزامناً مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار النفط عقب صدور بيانات –غير رسمية- كشفت عن ارتفاع كبير بمخزونات الخام لدى الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من يناير/ كانون الأول، تزامناً مع ارتفاع الدولار واسع النطاق.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.25% إلى 55.43 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:03 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما انخفض خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.20% إلى 52.70 دولار للبرميل.

وجاء ذلك تزامناً مع ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.20% إلى 99.70 نقطة، وهو ما شكل ضغطاً على أسعار السلع ومن بينها النفط.

من جانبه أفاد معهد البترول الأمريكي بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 5.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع قدره 2.2 مليون برميل فقط.

وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية حول مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم من قبل إدارة معلومات الطاقة.