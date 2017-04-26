انخفاض أرباح “وقود” القطرية إلى 176.5 مليون ريال

انخفضت أرباح الشركة “القطرية للوقود – وقود” التي تقوم بتوزيع وبيع المنتجات البترولية المكررة في السوق القطري، إلى 176.5 مليون ريال ( 1.77 ريال/ للسهم)، بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 242.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير %
الإيرادات (مليار ريال)
7.89
8.04
+ 2 %
الربح الصافي (مليون ريال)
878.6
584.0
( 34 %)
متوسط عدد الأسهم (مليون)
320.3
320.3
—
ربح السهم (ريال/للسهم)
2.74
1.82
( 34 %)
تطور الأرباح الصافية لـ”اتصالات قطر أوريدو” منذ بداية عام 2015
الفترة
الإيرادات (مليار ريال)
الربح الصافي (مليون ريال)
ربح السهم (ريال/السهم)
2015
الربع الأول 2015
8.0
501.2
1.56
الربع الثاني 2015
8.0
501.2
1.56
الربع الثالث 2015
8.2
755.8
2.36
الربع الرابع 2015
8.0
360.1
1.12
2016
الربع الأول 2016
7.9
878.6
2.74
الربع الثاني 2016
8.0
583.2
1.82
الربع الثالث 2016
8.4
369.9
1.15
الربع الرابع 2016
8.2
360.8
1.13
2017
الربع الأول 2017
8.0
584.0
1.82