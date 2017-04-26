انخفاض أرباح “وقود” القطرية إلى 176.5 مليون ريال

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انخفضت أرباح الشركة “القطرية للوقود – وقود” التي تقوم بتوزيع وبيع المنتجات البترولية المكررة في السوق القطري، إلى 176.5 مليون ريال ( 1.77 ريال/ للسهم)، بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 242.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير %

الإيرادات (مليار ريال)

7.89

8.04

+ 2 %

الربح الصافي (مليون ريال)

878.6

584.0

( 34 %)

متوسط عدد الأسهم (مليون)

320.3

320.3

ربح السهم (ريال/للسهم)

2.74

1.82

( 34 %)

ويعود سبب انخفاض صافي ربح الفترة الحالية إلى تضمن نتائج الربع الأول 2016 أرباحاً قدرها 380 مليون ريال ناتجة عن مكاسب أسعار الصرف في إندونيسيا وميانمار.

تطور الأرباح الصافية لـ”اتصالات قطر أوريدو” منذ بداية عام 2015

الفترة

الإيرادات (مليار ريال)

الربح الصافي (مليون ريال)

ربح السهم (ريال/السهم)

2015

الربع الأول 2015

8.0

501.2

1.56

الربع الثاني 2015

8.0

501.2

1.56

الربع الثالث 2015

8.2

755.8

2.36

الربع الرابع 2015

8.0

360.1

1.12

2016

الربع الأول 2016

7.9

878.6

2.74

الربع الثاني 2016

8.0

583.2

1.82

الربع الثالث 2016

8.4

369.9

1.15

الربع الرابع 2016

8.2

360.8

1.13

2017

الربع الأول 2017

8.0

584.0

1.82

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Tags:القطرية للوقودقطروقود
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