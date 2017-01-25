انخفاض أرباح “قطر للتأمين”بشكل طفيف إلى 1034 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة “قطر للتأمين”، أكبر شركات التأمين المدرجة في سوق قطر للأوراق المالية، إلى 1034 مليون ريال (4.46 ريال/ للسهم)، بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح فقدرها 1043.6 مليون ريال خلال عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير %
الربح الصافي(مليون ريال)
1043.6
1034.0
( 1% )
متوسط عدد الأسهم(مليون)
203.08
231.62 *
—
ربح السهم(ريال/للسهم)
5.14
4.46
—
تطور الأرباح الصافية لـ “قطر للتأمين” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي (مليون ريال)
ربح السهم (ريال/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
335.9
1.65
الربع الثاني 2014
299.6
1.48
الربع الثالث 2014
144.3
0.71
الربع الرابع 2014
222.1
1.09
2015
الربع الأول 2015
296.6
1.46
الربع الثاني 2015
280.9
1.38
الربع الثالث 2015
115.7
0.57
الربع الرابع 2015
350.4
1.73
2016
الربع الأول 2016
321.9
1.39
الربع الثاني 2016
280.1
1.21
الربع الثالث 2016
108.8
0.47
الربع الرابع 2016
323.2
1.40