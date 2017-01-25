انخفاض أرباح “قطر للتأمين”بشكل طفيف إلى 1034 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة “قطر للتأمين”، أكبر شركات التأمين المدرجة في سوق قطر للأوراق المالية، إلى 1034 مليون ريال (4.46 ريال/ للسهم)، بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح فقدرها 1043.6 مليون ريال خلال عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير % الربح الصافي(مليون ريال) 1043.6 1034.0 ( 1% ) متوسط عدد الأسهم(مليون) 203.08 231.62 * — ربح السهم(ريال/للسهم) 5.14 4.46 —

* تم زيادة رأس المال الى 2411.4 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وتم أخذ متوسط لكامل العام