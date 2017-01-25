انخفاض أرباح “قطر للتأمين”بشكل طفيف إلى 1034 مليون ريال

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انخفضت أرباح شركة “قطر للتأمين”، أكبر شركات التأمين المدرجة في سوق قطر للأوراق المالية، إلى 1034 مليون ريال (4.46 ريال/ للسهم)، بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح فقدرها 1043.6 مليون ريال خلال عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

  2015

2016

التغير %

الربح الصافي(مليون ريال)

1043.6

1034.0

( 1% )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

203.08

231.62 *

ربح السهم(ريال/للسهم)

5.14

4.46

*تم زيادة رأس المال الى 2411.4 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وتم أخذ متوسط لكامل العام

تطور الأرباح الصافية لـ “قطر للتأمين” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي (مليون ريال)

ربح السهم (ريال/للسهم)

  2014

الربع الأول 2014

335.9

1.65

الربع الثاني 2014

299.6

1.48

الربع الثالث 2014

144.3

0.71

الربع الرابع 2014

222.1

1.09

  2015

الربع الأول 2015

296.6

1.46

الربع الثاني 2015

280.9

1.38

الربع الثالث 2015

115.7

0.57

الربع الرابع 2015

350.4

1.73

2016

الربع الأول 2016

321.9

1.39

الربع الثاني 2016

280.1

1.21

الربع الثالث 2016

108.8

0.47

الربع الرابع 2016

323.2

1.40

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Tags:#أرباحشركاتقطر للتأمين
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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