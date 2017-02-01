انخفاض أرباح “فلاي دبي” إلى 31.6 مليون درهم

أعلنت شركة “فلاي دبي” وهي شركة طيران اقتصادي مملوكة بالكامل لحكومة دبي تحقيقها أرباحا صافية قدرها 31.6 مليون درهم لعام 2016، بانخفاض نسبته 69 % مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
فلاي دبي
الفترة
2015
2016
التغير
الإيرادات(مليار درهم)
4.9
5.00
+ 2 %
الربح الصافي(مليون درهم)
100.7
31.6
( 69 % )
أعداد المسافرين(مليون مسافر)
9.04
10.4
+ 15 %
وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي للشركة انه خلال العامين الماضيين حققنا نموا مركبا في إعداد المسافرين بلغ 52 % فيما يتعلق بعائدات المسافر لكل كيلو متر.
كما أكد أن ثبات أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة وجهود الشركة لضبط النفقات أدى الى تحسن بنسبة 16 % فيما يتعلق بتكلفة المقعد لكل كيلو متر خلال العامين الماضيين رغم تحديات الأسعار والبيئية التشغيلية التي سادت خلال هذه الفترة.