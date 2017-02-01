انخفاض أرباح “فلاي دبي” إلى 31.6 مليون درهم

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أعلنت شركة “فلاي دبي” وهي شركة طيران اقتصادي مملوكة بالكامل لحكومة دبي تحقيقها أرباحا صافية قدرها 31.6 مليون درهم لعام 2016، بانخفاض نسبته 69 % مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

فلاي دبي

الفترة

2015

2016

التغير

الإيرادات(مليار درهم)

4.9

5.00

+ 2 %

الربح الصافي(مليون درهم)

100.7

31.6

( 69 % )

أعداد المسافرين(مليون مسافر)

9.04

10.4

+ 15 %

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي للشركة انه خلال العامين الماضيين حققنا نموا مركبا في إعداد المسافرين بلغ 52 % فيما يتعلق بعائدات المسافر لكل كيلو متر.

كما أكد أن ثبات أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة وجهود الشركة لضبط النفقات أدى الى تحسن بنسبة 16 % فيما يتعلق بتكلفة المقعد لكل كيلو متر خلال العامين الماضيين رغم تحديات الأسعار والبيئية التشغيلية التي سادت خلال هذه الفترة.

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Tags:ارباحطيرانفلاي دبي
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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