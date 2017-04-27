انخفاض أرباح “طيران أبوظبي” إلى 41.4 مليون درهم

انخفضت أرباح شركة “طيران أبوظبي”، المملوكة بنسبة 30 % من قبل حكومة أبوظبي، إلى 41.4 مليون درهم (0.08 درهم/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 61.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الإيرادات(مليون درهم)
439.7
392.1
( 11 % )
الربح الصافي(مليون درهم)*
61.9
41.4
( 33 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون سهم)
444.8
444.8
—
ربح السهم(درهم/للسهم)
0.14
0.09
( 33 % )
*صافي الأرباح قبل خصم الحصص غير المسيطرة.