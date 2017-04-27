انخفاض أرباح “طيران أبوظبي” إلى 41.4 مليون درهم

انخفضت أرباح شركة “طيران أبوظبي”، المملوكة بنسبة 30 % من قبل حكومة أبوظبي، إلى 41.4 مليون درهم (0.08 درهم/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 61.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الإيرادات(مليون درهم) 439.7 392.1 ( 11 % ) الربح الصافي(مليون درهم)* 61.9 41.4 ( 33 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون سهم) 444.8 444.8 — ربح السهم(درهم/للسهم) 0.14 0.09 ( 33 % )

*صافي الأرباح قبل خصم الحصص غير المسيطرة.