انخفاض أرباح “طيران أبوظبي” إلى 41.4 مليون درهم

share on:

انخفضت أرباح شركة “طيران أبوظبي”، المملوكة بنسبة 30 % من قبل حكومة أبوظبي، إلى 41.4 مليون درهم (0.08 درهم/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 61.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الإيرادات(مليون درهم)

439.7

392.1

( 11 % )

الربح الصافي(مليون درهم)*

61.9

41.4

( 33 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون سهم)

444.8

444.8

ربح السهم(درهم/للسهم)

0.14

0.09

( 33 % )

*صافي الأرباح قبل خصم الحصص غير المسيطرة.
Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  "المالية" تؤكد لا تأخير في سداد مستحقات #الشركات والمقاولين
Tags:#أرباحشركاتطيران أبوظبي
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

اخبار ذات صله

share
  • /

نمو أرباح “بوينج” خلال الربع الأول

share
  • /

“طيران الإمارات”: الطلب “متماسك” على المسارات الأمريكية

فلاي دبي تستلم 6 طائرات بوينغ 737 ماكس

الخطوط القطرية تحذر نيوزيلندا من الاحتذاء بأمريكا في حظر الكمبيوتر

share on: