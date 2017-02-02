انخفاض أرباح “طيران أبوظبي” إلى 258.6 مليون درهم

انخفضت أرباح شركة “طيران أبوظبي”، المملوكة بنسبة 30 % من قبل حكومة أبوظبي، إلى 258.6 مليون درهم (0.58 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، ،مقارنة بأرباح قدرها 267.1 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الإيرادات(مليون درهم)
2181.6
1805.2
( 17 % )
الربح الصافي(مليون درهم)
267.1
258.6
( 3 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون سهم)
444.8
444.8
—
ربح السهم(درهم/للسهم)
0.60
0.58
( 3 % )
تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ” طيران أبو ظبي ” منذ بداية عام 2014
الفترة
الإيرادات
الربح الصافي
ربح السهم
2014
الربع الأول 2014
352.2
53.7
0.12
الربع الثاني 2014
382.2
41.5
0.09
الربع الثالث 2014
427.3
57.0
0.13
الربع الرابع 2014
449.7
61.2
0.14
2015
الربع الأول 2015
441.1
64.8
0.15
الربع الثاني 2015
518.0
64.1
0.14
الربع الثالث 2015
687.4
72.6
0.16
الربع الرابع 2015
535.1
65.6
0.15
2016
الربع الأول 2016
439.7
64.2
0.14
الربع الثاني 2016
467.9
74.7
0.17
الربع الثالث 2016
467.0
63.2
0.14
الربع الرابع 2016
430.6
56.5
0.13