انخفاض أرباح “طيران أبوظبي” إلى 258.6 مليون درهم

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انخفضت أرباح شركة “طيران أبوظبي”، المملوكة بنسبة 30 % من قبل حكومة أبوظبي، إلى 258.6 مليون درهم (0.58 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، ،مقارنة بأرباح قدرها 267.1 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

  2016

التغير

الإيرادات(مليون درهم)

2181.6

1805.2

( 17 % )

الربح الصافي(مليون درهم)

267.1

258.6

( 3 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون سهم)

444.8

444.8

ربح السهم(درهم/للسهم)

0.60

0.58

( 3 % )

تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ” طيران أبو ظبي ” منذ بداية عام 2014

الفترة

الإيرادات
(مليون درهم)

الربح الصافي
(مليون درهم)

ربح السهم
(درهم/ سهم)

2014

الربع الأول 2014

352.2

53.7

0.12

الربع الثاني 2014

382.2

41.5

0.09

الربع الثالث 2014

427.3

57.0

0.13

الربع الرابع 2014

449.7

61.2

0.14

2015

الربع الأول 2015

441.1

64.8

0.15

الربع الثاني 2015

518.0

64.1

0.14

الربع الثالث 2015

687.4

72.6

0.16

الربع الرابع 2015

535.1

65.6

0.15

2016

الربع الأول 2016

439.7

64.2

0.14

الربع الثاني 2016

467.9

74.7

0.17

الربع الثالث 2016

467.0

63.2

0.14

الربع الرابع 2016

430.6

56.5

0.13

 

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Tags:#أرباحإنخفاضطيران أبوظبي
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امل صبرى

امل صبرى

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