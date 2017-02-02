انخفاض أرباح “طيران أبوظبي” إلى 258.6 مليون درهم

انخفضت أرباح شركة “طيران أبوظبي”، المملوكة بنسبة 30 % من قبل حكومة أبوظبي، إلى 258.6 مليون درهم (0.58 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، ،مقارنة بأرباح قدرها 267.1 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الإيرادات(مليون درهم) 2181.6 1805.2 ( 17 % ) الربح الصافي(مليون درهم) 267.1 258.6 ( 3 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون سهم) 444.8 444.8 — ربح السهم(درهم/للسهم) 0.60 0.58 ( 3 % )