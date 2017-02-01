انخفاض أرباح شركة “زين البحرين” إلى 4.25 مليون دينار

انخفضت أرباح شركة “زين البحرين” التي تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة في دولة البحرين، إلى 4.25 مليون دينار (11.56 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، قياساً بأرباح قدرها 5.15 مليون دينار نفس عن عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير % الإيرادات (مليون دينار) 71.11 64.65 ( 9 %) الربح الصافي (مليون دينار) 5.15 4.25 ( 17 %) متوسط عدد الأسهم (مليون سهم) 368 368 — ربح السهم ( فلس /للسهم) 13.99 11.56 ( 17 %)

يعود سبب انخفاض أرباح الفترة الحالية إلى انخفاض إجمالي الربح بـ 11% ليصل إلى 53.46 مليون دينار خلال عام 2016، مقارنة مع 59.89 مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق.