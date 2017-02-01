انخفاض أرباح شركة “زين البحرين” إلى 4.25 مليون دينار

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انخفضت أرباح شركة “زين البحرين” التي تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة في دولة البحرين، إلى 4.25 مليون دينار (11.56 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، قياساً بأرباح قدرها 5.15 مليون دينار نفس عن عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير %

الإيرادات (مليون دينار)

71.11

64.65

( 9 %)

الربح الصافي (مليون دينار)

5.15

4.25

( 17 %)

متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)

368

368

ربح السهم ( فلس /للسهم)

13.99

11.56

( 17 %)

يعود سبب انخفاض أرباح الفترة الحالية إلى انخفاض إجمالي الربح بـ 11% ليصل إلى 53.46 مليون دينار خلال عام 2016، مقارنة مع 59.89 مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق.

تطور الأرباح الصافية لـ “زين البحرين” منذ بداية عام 2014

الفترة

الإيرادات

 (مليون دينار)

الربح الصافي
(مليون دينار)

ربح السهم
(فلس/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

18.40

1.08

3.25

الربع الثاني 2014

18.14

1.14

3.45

الربع الثالث 2014

17.51

0.70

2.11

الربع الرابع 2014

17.76

1.22

3.67

2015

الربع الأول 2015

17.63

1.02

2.78

الربع الثاني 2015

17.49

1.05

2.85

الربع الثالث 2015

18.51

1.34

3.64

الربع الرابع 2015

17.48

1.74

4.71

2016

الربع الأول 2016

16.09

0.92

2.49

الربع الثاني 2016

15.79

0.93

2.52

الربع الثالث 2016

16.95

1.20

3.27

الربع الرابع 2016

15.82

1.21

3.28

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Tags:#أرباحزين البحرينشركات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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