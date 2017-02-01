انخفاض أرباح شركة “زين البحرين” إلى 4.25 مليون دينار

انخفضت أرباح شركة “زين البحرين” التي تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة في دولة البحرين، إلى 4.25 مليون دينار (11.56 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، قياساً بأرباح قدرها 5.15 مليون دينار نفس عن عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير %
الإيرادات (مليون دينار)
71.11
64.65
( 9 %)
الربح الصافي (مليون دينار)
5.15
4.25
( 17 %)
متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)
368
368
—
ربح السهم ( فلس /للسهم)
13.99
11.56
( 17 %)
تطور الأرباح الصافية لـ “زين البحرين” منذ بداية عام 2014
الفترة
الإيرادات
(مليون دينار)
الربح الصافي
ربح السهم
2014
الربع الأول 2014
18.40
1.08
3.25
الربع الثاني 2014
18.14
1.14
3.45
الربع الثالث 2014
17.51
0.70
2.11
الربع الرابع 2014
17.76
1.22
3.67
2015
الربع الأول 2015
17.63
1.02
2.78
الربع الثاني 2015
17.49
1.05
2.85
الربع الثالث 2015
18.51
1.34
3.64
الربع الرابع 2015
17.48
1.74
4.71
2016
الربع الأول 2016
16.09
0.92
2.49
الربع الثاني 2016
15.79
0.93
2.52
الربع الثالث 2016
16.95
1.20
3.27
الربع الرابع 2016
15.82
1.21
3.28