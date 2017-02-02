انخفاض أرباح “سوني” 84% بفعل خسائر وحدة الأفلام

قالت شركة الإلكترونيات اليابانية “سوني” إن أرباحها تراجعت بنسبة 84% خلال الربع الرابع من العام الماضي، بفعل خسائر أعمال الأفلام التي امتصت مكاسب وحدة ألعاب الفيديو.

وحققت “سوني” أرباحا بقيمة 19.6 مليار ين (174 مليون دولار) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول انخفاضاً من 120.1 مليار ين خلال نفس الفترة من عام 2015.

وتراجعت المبيعات الفصلية بنسبة 7% إلى 2.4 تريليون ين (21.3 مليار دولار) ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التغير في أسعار الصرف.

وخفضت الشركة توقعاتها للأرباح خلال السنة المالية بأكملها بسبب شطب 962 مليون دولار من وحدة الأفلام، وتتوقع “سوني” الآن تحقيق أرباح قدرها 26 مليار ين (231 مليون دولار) خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس/ آذار المقبل.

وتوقعت “سوني” في وقت سابق بلوغ أرباحها هذا العام 60 مليار ين (532 مليون دولار) ، بعدما سجلت 147.8 مليار ين خلال العام المالي السابق.