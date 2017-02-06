انخفاض أرباح “سوق دبي المالي” إلى 253.5 مليون درهم

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انخفضت أرباح شركة “سوق دبي المالي”، التي تدير وتشرف على سوق دبي المالي، إلى 253.5 مليون درهم (3.2 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 261 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الإيرادات( مليون درهم)

451.0

439.3

( 3 % )

الربح الصافي(مليون درهم)

261.0

253.5

( 3 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

8000

8000

ربح السهم(فلس/ للسهم)

3.3

3.2

( 3 % )

وأعلنت الشركة  أن قيمة التداولات انخفضت بنسبة 12 % لتصل إلى 133 مليار درهم  خلال العام 2016.

تطور الأرباح الصافية لـ “سوق دبي المالي” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي( مليون درهم)

ربح السهم(فلس/ للسهم)

2014

الربع الأول 2014

215.1

2.7

الربع الثاني 2014

252.5

3.2

الربع الثالث 2014

153.5

1.9

الربع الرابع 2014

138.2

1.7

2015

الربع الأول 2015

67.7

0.8

الربع الثاني 2015

132.4

1.7

الربع الثالث 2015

45.4

0.6

الربع الرابع 2015

15.5

0.2

2016

الربع الأول 2016

86.1

1.1

الربع الثاني 2016

53.5

0.7

الربع الثالث 2016

35.4

0.4

الربع الرابع 2016

78.5

1.0

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Tags:بورصةسوق دبي الماليمؤشر
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