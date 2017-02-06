انخفاض أرباح “سوق دبي المالي” إلى 253.5 مليون درهم

انخفضت أرباح شركة “سوق دبي المالي”، التي تدير وتشرف على سوق دبي المالي، إلى 253.5 مليون درهم (3.2 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 261 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الإيرادات( مليون درهم)
451.0
439.3
( 3 % )
الربح الصافي(مليون درهم)
261.0
253.5
( 3 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون)
8000
8000
—
ربح السهم(فلس/ للسهم)
3.3
3.2
( 3 % )
تطور الأرباح الصافية لـ “سوق دبي المالي” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي( مليون درهم)
ربح السهم(فلس/ للسهم)
2014
الربع الأول 2014
215.1
2.7
الربع الثاني 2014
252.5
3.2
الربع الثالث 2014
153.5
1.9
الربع الرابع 2014
138.2
1.7
2015
الربع الأول 2015
67.7
0.8
الربع الثاني 2015
132.4
1.7
الربع الثالث 2015
45.4
0.6
الربع الرابع 2015
15.5
0.2
2016
الربع الأول 2016
86.1
1.1
الربع الثاني 2016
53.5
0.7
الربع الثالث 2016
35.4
0.4
الربع الرابع 2016
78.5
1.0