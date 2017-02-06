انخفاض أرباح “سوق دبي المالي” إلى 253.5 مليون درهم

انخفضت أرباح شركة “سوق دبي المالي”، التي تدير وتشرف على سوق دبي المالي، إلى 253.5 مليون درهم (3.2 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 261 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الإيرادات( مليون درهم) 451.0 439.3 ( 3 % ) الربح الصافي(مليون درهم) 261.0 253.5 ( 3 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون) 8000 8000 — ربح السهم(فلس/ للسهم) 3.3 3.2 ( 3 % )

وأعلنت الشركة أن قيمة التداولات انخفضت بنسبة 12 % لتصل إلى 133 مليار درهم خلال العام 2016.