انخفاض أرباح “رأس الخيمة الوطني” إلى 663 مليون درهم

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انخفضت أرباح “بنك رأس الخيمة الوطني”، المملوك بنسبة 49 %، من قبل حكومة رأس الخيمة، إلى 663 مليون درهم (0.40 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة 53 %، مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

 

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)*

1405.3

663.0

( 53 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

1676.2

1676.2

ربح السهم(درهم/للسهم)

0.84

0.40

( 53 % )

*صافي الربح قبل خصم حقوق الأقلية.

يعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 3 % لتصل على 3.84 مليار درهم مقابل 3.94 مليار درهم  خلال عام 2015، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص انخفاض القيمة بنسبة 71 % لتصل إلى 1808 مليون درهم مقابل 1055 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أهم بنود الميزانية

الفترة

2015

2016

التغير

الموجودات(مليار درهم)

40.6

42.5

+ 5 %

ودائع العملاء( مليار درهم )

27.8

29.4

+ 6 %

القروض( مليار درهم )

28.5

29.8

+ 5  %

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك رأس الخيمة الوطني” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(درهم/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

334.6

0.20

الربع الثاني 2014

365.9

0.22

الربع الثالث 2014

373.1

0.22

الربع الرابع 2014

381.1

0.23

2015

الربع الأول 2015

362.2

0.22

الربع الثاني 2015

353.9

0.21

الربع الثالث 2015

370.8

0.22

الربع الرابع 2015

313.3

0.19

2016

الربع الأول 2016

249.0

0.15

الربع الثاني 2016

195.7

0.12

الربع الثالث 2016

107.9

0.06

الربع الرابع 2016

108.7

0.06

تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014

الفترة

الموجودات
(مليار درهم)

ودائع العملاء
(مليار درهم)

القروض
(مليار درهم)

2014

الربع الأول 2014

31.5

23.5

22.6

الربع الثاني 2014

34.5

25.5

23.4

الربع الثالث 2014

34.8

24.7

24.4

الربع الرابع 2014

34.8

24.7

25.8

2015

الربع الأول 2015

41.0

29.9

26.1

الربع الثاني 2015

38.1

26.1

27.1

الربع الثالث 2015

39.0

26.7

28.1

الربع الرابع 2015

40.6

27.8

28.5

2016

الربع الأول 2016

40.9

28.4

27.9

الربع الثاني 2016

40.9

28.0

28.3

الربع الثالث 2016

40.8

28.4

28.0

الربع الرابع 2016

42.5

29.4

29.8

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Tags:الاماراتبنوكرأس الخيمة الوطني
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