انخفاض أرباح “رأس الخيمة الوطني” إلى 663 مليون درهم

انخفضت أرباح “بنك رأس الخيمة الوطني”، المملوك بنسبة 49 %، من قبل حكومة رأس الخيمة، إلى 663 مليون درهم (0.40 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة 53 %، مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)*
1405.3
663.0
( 53 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون)
1676.2
1676.2
—
ربح السهم(درهم/للسهم)
0.84
0.40
( 53 % )
*صافي الربح قبل خصم حقوق الأقلية.
أهم بنود الميزانية
الفترة
2015
2016
التغير
الموجودات(مليار درهم)
40.6
42.5
+ 5 %
ودائع العملاء( مليار درهم )
27.8
29.4
+ 6 %
القروض( مليار درهم )
28.5
29.8
+ 5 %
تطور الأرباح الصافية لـ “بنك رأس الخيمة الوطني” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(درهم/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
334.6
0.20
الربع الثاني 2014
365.9
0.22
الربع الثالث 2014
373.1
0.22
الربع الرابع 2014
381.1
0.23
2015
الربع الأول 2015
362.2
0.22
الربع الثاني 2015
353.9
0.21
الربع الثالث 2015
370.8
0.22
الربع الرابع 2015
313.3
0.19
2016
الربع الأول 2016
249.0
0.15
الربع الثاني 2016
195.7
0.12
الربع الثالث 2016
107.9
0.06
الربع الرابع 2016
108.7
0.06
تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
القروض
2014
الربع الأول 2014
31.5
23.5
22.6
الربع الثاني 2014
34.5
25.5
23.4
الربع الثالث 2014
34.8
24.7
24.4
الربع الرابع 2014
34.8
24.7
25.8
2015
الربع الأول 2015
41.0
29.9
26.1
الربع الثاني 2015
38.1
26.1
27.1
الربع الثالث 2015
39.0
26.7
28.1
الربع الرابع 2015
40.6
27.8
28.5
2016
الربع الأول 2016
40.9
28.4
27.9
الربع الثاني 2016
40.9
28.0
28.3
الربع الثالث 2016
40.8
28.4
28.0
الربع الرابع 2016
42.5
29.4
29.8