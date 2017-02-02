انخفاض أرباح “رأس الخيمة الوطني” إلى 663 مليون درهم

انخفضت أرباح “بنك رأس الخيمة الوطني”، المملوك بنسبة 49 %، من قبل حكومة رأس الخيمة، إلى 663 مليون درهم (0.40 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة 53 %، مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي(مليون درهم)* 1405.3 663.0 ( 53 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون) 1676.2 1676.2 — ربح السهم(درهم/للسهم) 0.84 0.40 ( 53 % ) *صافي الربح قبل خصم حقوق الأقلية.

يعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 3 % لتصل على 3.84 مليار درهم مقابل 3.94 مليار درهم خلال عام 2015، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص انخفاض القيمة بنسبة 71 % لتصل إلى 1808 مليون درهم مقابل 1055 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أهم بنود الميزانية الفترة 2015 2016 التغير الموجودات(مليار درهم) 40.6 42.5 + 5 % ودائع العملاء( مليار درهم ) 27.8 29.4 + 6 % القروض( مليار درهم ) 28.5 29.8 + 5 %

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك رأس الخيمة الوطني” منذ بداية عام 2014 الفترة الربح الصافي(مليون درهم) ربح السهم(درهم/للسهم) 2014 الربع الأول 2014 334.6 0.20 الربع الثاني 2014 365.9 0.22 الربع الثالث 2014 373.1 0.22 الربع الرابع 2014 381.1 0.23 2015 الربع الأول 2015 362.2 0.22 الربع الثاني 2015 353.9 0.21 الربع الثالث 2015 370.8 0.22 الربع الرابع 2015 313.3 0.19 2016 الربع الأول 2016 249.0 0.15 الربع الثاني 2016 195.7 0.12 الربع الثالث 2016 107.9 0.06 الربع الرابع 2016 108.7 0.06