انخفاض أرباح “دبي لصناعات الطيران” إلى 731 مليون درهم

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أعلنت شركة “دبي لصناعات الطيران” أكبر مؤجر للطائرات في الشرق الأوسط، مع أسطول حديث ومتنوع من 104 طائرات، انخفاض أرباحها بنهاية عام 2016 إلى 731 مليون درهم، وبنسبة 67  % مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

دبي لصناعات الطيران – قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الإيرادات(مليون درهم)

1225

1534

+ 25 %

الربح الصافي(مليون درهم)

2241

731

( 67 % )

ذكرت الشركة أن نتائج عام 2015 تضمنت أرباح بيعStandardAero) ).

كما تضمنت نتائج عام 2015 المبالغ التي أعيد تصنيفها من عمليات مستمرة إلى عمليات متوقفة نظراً لتأثير صفقة FALCON 2017-1 ABS.  

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امل صبرى

امل صبرى

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