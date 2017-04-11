انخفاض أرباح “دبي لصناعات الطيران” إلى 731 مليون درهم

أعلنت شركة “دبي لصناعات الطيران” أكبر مؤجر للطائرات في الشرق الأوسط، مع أسطول حديث ومتنوع من 104 طائرات، انخفاض أرباحها بنهاية عام 2016 إلى 731 مليون درهم، وبنسبة 67 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
دبي لصناعات الطيران – قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الإيرادات(مليون درهم)
1225
1534
+ 25 %
الربح الصافي(مليون درهم)
2241
731
( 67 % )
ذكرت الشركة أن نتائج عام 2015 تضمنت أرباح بيعStandardAero) ).
كما تضمنت نتائج عام 2015 المبالغ التي أعيد تصنيفها من عمليات مستمرة إلى عمليات متوقفة نظراً لتأثير صفقة FALCON 2017-1 ABS.