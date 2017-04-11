انخفاض أرباح “دبي لصناعات الطيران” إلى 731 مليون درهم

أعلنت شركة “دبي لصناعات الطيران” أكبر مؤجر للطائرات في الشرق الأوسط، مع أسطول حديث ومتنوع من 104 طائرات، انخفاض أرباحها بنهاية عام 2016 إلى 731 مليون درهم، وبنسبة 67 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

دبي لصناعات الطيران – قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الإيرادات(مليون درهم) 1225 1534 + 25 % الربح الصافي(مليون درهم) 2241 731 ( 67 % )