انخفاض أرباح “بنك المشرق” إلى 1927.2 مليون درهم

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انخفضت أرباح  “بنك المشرق”، المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي،  إلى 1927.2 مليون درهم (10.86 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 2402.1 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

2402.1

1927.2

( 20 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

177.53

177.53

ربح السهم(درهم/للسهم)

13.5

10.86

( 20 % )

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك المشرق” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(درهم/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

575.2

3.24

الربع الثاني 2014

584.9

3.29

الربع الثالث 2014

596.8

3.36

الربع الرابع 2014

644.3

3.63

2015

الربع الأول 2015

651.1

3.67

الربع الثاني 2015

643.3

3.62

الربع الثالث 2015

551.4

3.11

الربع الرابع 2015

556.2

3.13

2016

الربع الأول 2016

531.8

3.00

الربع الثاني 2016

539.4

3.04

الربع الثالث 2016

415.0

2.34

الربع الرابع 2016

441.0

2.48

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Tags:#أرباحبنك المشرقبنوك
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امل صبرى

امل صبرى

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