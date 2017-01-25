انخفاض أرباح “بنك المشرق” إلى 1927.2 مليون درهم

انخفضت أرباح “بنك المشرق”، المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، إلى 1927.2 مليون درهم (10.86 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 2402.1 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي(مليون درهم) 2402.1 1927.2 ( 20 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون) 177.53 177.53 — ربح السهم(درهم/للسهم) 13.5 10.86 ( 20 % )