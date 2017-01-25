انخفاض أرباح “بنك المشرق” إلى 1927.2 مليون درهم

انخفضت أرباح “بنك المشرق”، المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، إلى 1927.2 مليون درهم (10.86 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 2402.1 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
2402.1
1927.2
( 20 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون)
177.53
177.53
—
ربح السهم(درهم/للسهم)
13.5
10.86
( 20 % )
تطور الأرباح الصافية لـ “بنك المشرق” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(درهم/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
575.2
3.24
الربع الثاني 2014
584.9
3.29
الربع الثالث 2014
596.8
3.36
الربع الرابع 2014
644.3
3.63
2015
الربع الأول 2015
651.1
3.67
الربع الثاني 2015
643.3
3.62
الربع الثالث 2015
551.4
3.11
الربع الرابع 2015
556.2
3.13
2016
الربع الأول 2016
531.8
3.00
الربع الثاني 2016
539.4
3.04
الربع الثالث 2016
415.0
2.34
الربع الرابع 2016
441.0
2.48