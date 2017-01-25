انخفاض أرباح “بنك الفجيرة الوطني” إلى 460 مليون درهم

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انخفضت أرباح “بنك الفجيرة الوطني”، أحد البنوك الصغيرة في الإمارات، إلى 460 مليون درهم (36.2 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، وبنسبة 18 %، مقارنة بما تم تحقيقه من أرباح خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي(مليون درهم) 558.8 460.0 ( 18 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون) 1271.2 1271.2 — ربح السهم(فلس/للسهم) 44.0 36.2 ( 18 % )