انخفاض أرباح “بنك الفجيرة الوطني” إلى 460 مليون درهم

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انخفضت أرباح “بنك الفجيرة الوطني”، أحد البنوك الصغيرة في الإمارات، إلى 460 مليون درهم (36.2 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، وبنسبة 18 %، مقارنة بما تم تحقيقه من أرباح خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
558.8
460.0
( 18 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون)
1271.2
1271.2
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
44.0
36.2
( 18 % )
يعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع المخصصات بنسبة 95 % لتصل إلى 406 مليون درهم مقابل 208 مليون درهم خلال عام 2015.
أهم بنود الميزانية
الفترة
2015
2016
التغير
الموجودات (مليار درهم)
30.0
35.7
+ 19 %
ودائع العملاء(مليار درهم)
21.6
25.9
+ 20 %
القروض(مليار درهم)
19.7
22.8
+ 16 %
تطور الأرباح الصافية لـ “بنك الفجيرة الوطني ” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(فلس/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
115.3
9.1
الربع الثاني 2014
124.2
9.8
الربع الثالث 2014
129.8
10.2
الربع الرابع 2014
136.2
10.7
2015
الربع الأول 2015
149.5
11.8
الربع الثاني 2015
154.1
12.1
الربع الثالث 2015
150.3
11.8
الربع الرابع 2015
104.9
8.3
2016
الربع الأول 2016
150.5
11.8
الربع الثاني 2016
124.6
9.8
الربع الثالث 2016
115.8
9.1
الربع الرابع 2016
69.1
5.4
تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
القروض
2014
الربع الأول 2014
22.7
15.9
15.5
الربع الثاني 2014
23.5
16.6
14.8
الربع الثالث 2014
23.4
16.5
15.9
الربع الرابع 2014
24.6
17.9
16.3
2015
الربع الأول 2015
26.5
18.5
17.7
الربع الثاني 2015
27.8
19.5
18.4
الربع الثالث 2015
28.6
20.2
19.4
الربع الرابع 2015
30.0
21.6
19.7
2016
الربع الأول 2016
32.1
23.1
20.8
الربع الثاني 2016
32.3
22.6
21.1
الربع الثالث 2016
33.0
23.1
21.9
الربع الرابع 2016
35.7
25.9
22.8