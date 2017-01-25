انخفاض أرباح “بنك الفجيرة الوطني” إلى 460 مليون درهم

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انخفضت أرباح “بنك الفجيرة الوطني”، أحد البنوك الصغيرة في الإمارات، إلى 460 مليون درهم (36.2 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، وبنسبة  18 %، مقارنة بما تم تحقيقه من أرباح خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

558.8

460.0

( 18 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

1271.2

1271.2

ربح السهم(فلس/للسهم)

44.0

36.2

( 18 % )

يعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع المخصصات بنسبة 95 % لتصل إلى 406 مليون درهم مقابل 208 مليون درهم خلال عام 2015.

أهم بنود الميزانية

الفترة

2015

2016

التغير

الموجودات (مليار درهم)

30.0

35.7

+ 19 %

ودائع العملاء(مليار درهم)

21.6

25.9

+ 20 %

القروض(مليار درهم)

19.7

22.8

+ 16 %

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك الفجيرة الوطني ” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(فلس/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

115.3

9.1

الربع الثاني 2014

124.2

9.8

الربع الثالث 2014

129.8

10.2

الربع الرابع 2014

136.2

10.7

2015

الربع الأول 2015

149.5

11.8

الربع الثاني 2015

154.1

12.1

الربع الثالث 2015

150.3

11.8

الربع الرابع 2015

104.9

8.3

2016

الربع الأول 2016

150.5

11.8

الربع الثاني 2016

124.6

9.8

الربع الثالث 2016

115.8

9.1

الربع الرابع 2016

69.1

5.4

تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014

الفترة

الموجودات
(مليار درهم)

ودائع العملاء
(مليار درهم)

القروض
(مليار درهم)

2014

الربع الأول 2014

22.7

15.9

15.5

الربع الثاني 2014

23.5

16.6

14.8

الربع الثالث 2014

23.4

16.5

15.9

الربع الرابع 2014

24.6

17.9

16.3

2015

الربع الأول 2015

26.5

18.5

17.7

الربع الثاني 2015

27.8

19.5

18.4

الربع الثالث 2015

28.6

20.2

19.4

الربع الرابع 2015

30.0

21.6

19.7

2016

الربع الأول 2016

32.1

23.1

20.8

الربع الثاني 2016

32.3

22.6

21.1

الربع الثالث 2016

33.0

23.1

21.9

الربع الرابع 2016

35.7

25.9

22.8

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Tags:#أرباحبنك الفجيرة الوطنيبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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