انخفاض أرباح “بنك الدوحة” إلى 1053.8 مليون ريال

انخفضت أرباح “بنك الدوحة”، رابع أكبر بنك في قطر من حيث حجم الموجودات، إلى 1053.8 مليون ( 4.08 ريال/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 1353.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام السابق، كما يوضح الجدول التالي:

يعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 2 % لتصل إلى 2.75 مليار ريال ، مقابل 2.81 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما يعود إلى ارتفاع مخصص انخفاض القروض والسلف إلى 480.2 مليون ريال مقارنة بـ 313.4 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات المالية بنسبة 27 %، وارتفاع المصروفات الأخرى بنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.