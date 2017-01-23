انخفاض أرباح “بنك الدوحة” إلى 1053.8 مليون ريال

انخفضت أرباح “بنك الدوحة”، رابع أكبر بنك في قطر من حيث حجم الموجودات، إلى 1053.8 مليون ( 4.08 ريال/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 1353.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام السابق، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير %
الربح الصافي(مليون ريال)
1353.5
1053.8
( 22 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون)
258.4
258.4
—
ربح السهم(ريال/للسهم)
5.24
4.08
( 22 % )
كما يعود إلى ارتفاع مخصص انخفاض القروض والسلف إلى 480.2 مليون ريال مقارنة بـ 313.4 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات المالية بنسبة 27 %، وارتفاع المصروفات الأخرى بنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
أهم بنود الميزانية لـ “بنك الدوحة”
الفترة
2015
2016
التغير %
الموجودات(مليار ريال)
83.3
90.4
+ 9 %
ودائع العملاء(مليار ريال)
52.8
55.7
+ 5 %
القروض(مليار ريال)
55.6
59.2
+ 6 %
تطور الأرباح الصافية لـ “بنك الدوحة” من بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي(مليون ريال)
ربح السهم(ريال/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
399.3
1.55
الربع الثاني 2014
387.7
1.50
الربع الثالث 2014
348.1
1.35
الربع الرابع 2014
223.5
0.87
2015
الربع الأول 2015
420.2
1.63
الربع الثاني 2015
381.3
1.48
الربع الثالث 2015
340.9
1.32
الربع الرابع 2015
211.1
0.82
2016
الربع الأول 2016
354.2
1.37
الربع الثاني 2016
354.2
1.37
الربع الثالث 2016
310.6
1.20
الربع الرابع 2016
34.8
0.13
أهم بنود الميزانية لـ “بنك الدوحة” من بداية عام 2014
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
القروض
2014
الربع الأول 2014
70.1
43.5
43.4
الربع الثانى 2014
72.0
44.5
45.3
الربع الثالث 2014
70.3
44.0
44.6
الربع الرابع 2014
75.5
45.9
48.6
2015
الربع الأول 2015
74.2
45.2
50.8
الربع الثانى 2015
82.7
51.7
53.1
الربع الثالث 2015
82.3
52.0
54.4
الربع الرابع 2015
83.3
52.8
55.6
2016
الربع الأول 2016
84.7
51.4
56.9
الربع الثاني 2016
87.4
52.4
55.4
الربع الثالث 2016
84.5
48.6
55.6
الربع الرابع 2016
90.4
55.7
59.2