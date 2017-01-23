انخفاض أرباح “بنك الدوحة” إلى 1053.8 مليون ريال

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انخفضت أرباح “بنك الدوحة”، رابع أكبر بنك في قطر من حيث حجم الموجودات، إلى 1053.8 مليون ( 4.08 ريال/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 1353.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام السابق، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير %

الربح الصافي(مليون ريال)

1353.5

1053.8

( 22 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

258.4

258.4

ربح السهم(ريال/للسهم)

5.24

4.08

( 22 % )

يعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 2 % لتصل إلى 2.75 مليار ريال ، مقابل 2.81 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما يعود إلى ارتفاع مخصص انخفاض القروض والسلف إلى 480.2 مليون ريال مقارنة بـ 313.4 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات المالية بنسبة 27 %، وارتفاع المصروفات الأخرى بنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

أهم بنود الميزانية لـ “بنك الدوحة”

الفترة

2015

2016

التغير %

الموجودات(مليار ريال)

83.3

90.4

+ 9 %

ودائع العملاء(مليار ريال)

52.8

55.7

 + 5 %

القروض(مليار ريال)

55.6

59.2

+ 6 %

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك الدوحة” من بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي(مليون ريال)

ربح السهم(ريال/للسهم)

  2014

الربع الأول 2014

399.3

1.55

  الربع الثاني 2014

387.7

1.50

الربع الثالث 2014

348.1

1.35

الربع الرابع 2014

223.5

0.87

 2015

الربع الأول 2015

420.2

1.63

  الربع الثاني 2015

381.3

1.48

الربع الثالث 2015

340.9

1.32

الربع الرابع 2015

211.1

0.82

2016

الربع الأول 2016

354.2

1.37

الربع الثاني 2016

354.2

1.37

الربع الثالث 2016

310.6

1.20

الربع الرابع 2016

34.8

0.13

أهم بنود الميزانية لـ “بنك الدوحة” من بداية عام 2014

الفترة

الموجودات
( مليار ريال)

ودائع العملاء
(مليار ريال)

القروض
( مليار ريال)

2014

الربع الأول 2014

70.1

43.5

43.4

الربع الثانى 2014

72.0

44.5

45.3

الربع الثالث 2014

70.3

44.0

44.6

الربع الرابع 2014

75.5

45.9

48.6

2015

الربع الأول 2015

74.2

45.2

50.8

الربع الثانى 2015

82.7

51.7

53.1

الربع الثالث 2015

82.3

52.0

54.4

الربع الرابع 2015

83.3

52.8

55.6

2016

الربع الأول 2016

84.7

51.4

56.9

الربع الثاني 2016

87.4

52.4

55.4

الربع الثالث 2016

84.5

48.6

55.6

الربع الرابع 2016

90.4

55.7

59.2

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Tags:#أرباحبنك الدوحةبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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