انخفاض أرباح “بروة العقارية” الى 479.4 مليون ريال

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انخفضت أرباح شركة “بروة العقارية”، التي تعد أكبر شركات التطوير العقاري في قطر، الى 479.4 مليون ريال (1.23ريال/للسهم)، بنهاية الربع الأول 2017،بنسبة قدرها 26 % قياساً بأرباح قدرها 651.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016،

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير %

الربح الصافي (مليون ريال)

651.5

479.4

( 26 %)

متوسط عدد الأسهم (مليون)

389.13

389.13

ربح السهم (ريال/للسهم)

1.67

1.23

( 26 %)

تطور الأرباح الصافية لـ “شركة بروة العقارية” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي(مليون ريال)

ربح السهم(ريال/للسهم)

  2015

الربع الأول 2015

3254.9

8.36

الربع الثاني 2015

193.0

0.50

الربع الثالث 2015

125.9

0.32

الربع الرابع 2015

( 517.4 )

( 1.33 )

2016

الربع الأول 2016

651.5

1.67

الربع الثاني 2016

549.1

1.41

الربع الثالث 2016

297.1

0.76

الربع الرابع 2016

107.7

0.28

2017

الربع الأول 2017

479.4

1.23

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Tags:#عقاراتبروة العقاريةقطر
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