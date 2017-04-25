انخفاض أرباح “بروة العقارية” الى 479.4 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة “بروة العقارية”، التي تعد أكبر شركات التطوير العقاري في قطر، الى 479.4 مليون ريال (1.23ريال/للسهم)، بنهاية الربع الأول 2017،بنسبة قدرها 26 % قياساً بأرباح قدرها 651.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016،

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير % الربح الصافي (مليون ريال) 651.5 479.4 ( 26 %) متوسط عدد الأسهم (مليون) 389.13 389.13 — ربح السهم (ريال/للسهم) 1.67 1.23 ( 26 %)