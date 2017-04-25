انخفاض أرباح “بروة العقارية” الى 479.4 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة “بروة العقارية”، التي تعد أكبر شركات التطوير العقاري في قطر، الى 479.4 مليون ريال (1.23ريال/للسهم)، بنهاية الربع الأول 2017،بنسبة قدرها 26 % قياساً بأرباح قدرها 651.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016،
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير %
الربح الصافي (مليون ريال)
651.5
479.4
( 26 %)
متوسط عدد الأسهم (مليون)
389.13
389.13
—
ربح السهم (ريال/للسهم)
1.67
1.23
( 26 %)
تطور الأرباح الصافية لـ “شركة بروة العقارية” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي(مليون ريال)
ربح السهم(ريال/للسهم)
2015
الربع الأول 2015
3254.9
8.36
الربع الثاني 2015
193.0
0.50
الربع الثالث 2015
125.9
0.32
الربع الرابع 2015
( 517.4 )
( 1.33 )
2016
الربع الأول 2016
651.5
1.67
الربع الثاني 2016
549.1
1.41
الربع الثالث 2016
297.1
0.76
الربع الرابع 2016
107.7
0.28
2017
الربع الأول 2017
479.4
1.23