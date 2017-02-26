انخفاض أرباح “الملاحة القطرية” إلى 711.5 مليون ريال

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انخفضت أرباح شركة “الملاحة القطرية”، والتي تعتبر واحدة من أقدم الشركات المساهمة في دولة قطر، إلى 711.5 مليون ريال (6.21 ريال/للسهم)، بنهاية عام 2016، بنسبة تراجع قدرها 35 %، قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير %

الربح الصافي(مليون ريال)

1094.5

711.5

( 35 %)

متوسط عدد الأسهم(مليون)

114.53

114.53

ربح السهم(ريال/للسهم)

9.56

6.21

( 35 %)

ويعود سبب تراجع أرباح الفترة الحالية إلى انخفاض صافي أرباح أغلب القطاعات التشغيلية للشركة، بالاضافة إلى تسجيل قطاع الملاحة والخدمات البحرية خسارة قدرها 114.9 مليون ريال بنهاية عام 2016، مقارنة مع ربح قدره 93.3 مليون ريال عن الفترة السابقة من عام 2015 وذلك نتيجة اطفاء بعض الأصول بقيمة 161 مليون ريال.

كما تراجعت صافي الايرادات التشغيلية بمعدل 35%، إلى 555.2 مليون ريال بنهاية عام 2016، مقارنة مع 6854.8 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفعت التكاليف التمويلية بمقدار 65% لتصل إلى 175.1مليون ريال بنهاية الفترة الحالية قابل 106.4 مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وزاد حجم مخصص قيمة السفن وعقود أعمال قيد التنفيذ إلى 160.7 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في ديسمبر 2016، مقارنة بـ 96.6 مليون ريال عن الفترة السابقة.

تطور الأرباح الصافية لشركة “الملاحة القطرية” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي( مليون ريال)

ربح السهم(ريال/للسهم)

  2014

الربع الأول 2014

349.4

3.05

الربع الثاني 2014

168.9

1.47

الربع الثالث 2014

302.5

2.64

الربع الرابع 2014

228.4

1.99

  2015

الربع الأول 2015

364.5

3.18

الربع الثاني 2015

286.4

2.50

الربع الثالث 2015

307.7

2.69

الربع الرابع 2015

135.9

1.19

2016

الربع الأول 2016

351.8

3.07

الربع الثاني 2016

200.9

1.75

الربع الثالث 2016

206.0

1.80

الربع الرابع 2016

(47.3)

(0.41)

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Tags:#أرباحالملاحة القطريةشركات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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