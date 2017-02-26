انخفاض أرباح “الملاحة القطرية” إلى 711.5 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة “الملاحة القطرية”، والتي تعتبر واحدة من أقدم الشركات المساهمة في دولة قطر، إلى 711.5 مليون ريال (6.21 ريال/للسهم)، بنهاية عام 2016، بنسبة تراجع قدرها 35 %، قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

ويعود سبب تراجع أرباح الفترة الحالية إلى انخفاض صافي أرباح أغلب القطاعات التشغيلية للشركة، بالاضافة إلى تسجيل قطاع الملاحة والخدمات البحرية خسارة قدرها 114.9 مليون ريال بنهاية عام 2016، مقارنة مع ربح قدره 93.3 مليون ريال عن الفترة السابقة من عام 2015 وذلك نتيجة اطفاء بعض الأصول بقيمة 161 مليون ريال.

كما تراجعت صافي الايرادات التشغيلية بمعدل 35%، إلى 555.2 مليون ريال بنهاية عام 2016، مقارنة مع 6854.8 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفعت التكاليف التمويلية بمقدار 65% لتصل إلى 175.1مليون ريال بنهاية الفترة الحالية قابل 106.4 مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وزاد حجم مخصص قيمة السفن وعقود أعمال قيد التنفيذ إلى 160.7 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في ديسمبر 2016، مقارنة بـ 96.6 مليون ريال عن الفترة السابقة.