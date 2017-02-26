انخفاض أرباح “الملاحة القطرية” إلى 711.5 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة “الملاحة القطرية”، والتي تعتبر واحدة من أقدم الشركات المساهمة في دولة قطر، إلى 711.5 مليون ريال (6.21 ريال/للسهم)، بنهاية عام 2016، بنسبة تراجع قدرها 35 %، قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير %
الربح الصافي(مليون ريال)
1094.5
711.5
( 35 %)
متوسط عدد الأسهم(مليون)
114.53
114.53
—
ربح السهم(ريال/للسهم)
9.56
6.21
( 35 %)
كما تراجعت صافي الايرادات التشغيلية بمعدل 35%، إلى 555.2 مليون ريال بنهاية عام 2016، مقارنة مع 6854.8 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.
وارتفعت التكاليف التمويلية بمقدار 65% لتصل إلى 175.1مليون ريال بنهاية الفترة الحالية قابل 106.4 مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام السابق.
وزاد حجم مخصص قيمة السفن وعقود أعمال قيد التنفيذ إلى 160.7 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في ديسمبر 2016، مقارنة بـ 96.6 مليون ريال عن الفترة السابقة.
تطور الأرباح الصافية لشركة “الملاحة القطرية” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي( مليون ريال)
ربح السهم(ريال/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
349.4
3.05
الربع الثاني 2014
168.9
1.47
الربع الثالث 2014
302.5
2.64
الربع الرابع 2014
228.4
1.99
2015
الربع الأول 2015
364.5
3.18
الربع الثاني 2015
286.4
2.50
الربع الثالث 2015
307.7
2.69
الربع الرابع 2015
135.9
1.19
2016
الربع الأول 2016
351.8
3.07
الربع الثاني 2016
200.9
1.75
الربع الثالث 2016
206.0
1.80
الربع الرابع 2016
(47.3)
(0.41)