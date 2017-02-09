انخفاض أرباح “العربية للطيران” إلى 490.4 مليون درهم

انخفضت أرباح شركة “العربية للطيران“ أول شركة طيران اقتصادي (منخفض التكاليف) في الشرق الأوسط، ومقرها إمارة الشارقة والمدرجة أسهمها في سوق دبي، إلى 490.4 مليون درهم (10.5 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، وبنسبة 4%، مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الإيرادات(مليون درهم)
3825.9
3778.0
( 1 % )
الربح الصافي(مليون درهم)
511.3
490.4
( 4 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون سهم)
4666.7
4666.7
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
11.0
10.5
( 4 % )
تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ” العربية للطيران ” منذ بداية عام 2014
الفترة
الإيرادات
الربح الصافي
ربح السهم
2014
الربع الأول 2014
826.6
71.7
1.5
الربع الثاني 2014
915.0
169.3
3.6
الربع الثالث 2014
1063.0
247.4
5.3
الربع الرابع 2014
924.2
64.6
1.4
2015
الربع الأول 2015
886.0
78.1
1.7
الربع الثاني 2015
860.2
146.2
3.1
الربع الثالث 2015
1123.2
231.0
4.9
الربع الرابع 2015
956.5
55.9
1.2
2016
الربع الأول 2016
945.8
111.1
2.4
الربع الثاني 2016
893.8
126.4
2.7
الربع الثالث 2016
1124.2
291.5
6.2
الربع الرابع 2016
814.2
( 38.6 )
( 0.8 )