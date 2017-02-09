انخفاض أرباح “العربية للطيران” إلى 490.4 مليون درهم

انخفضت أرباح شركة “العربية للطيران“ أول شركة طيران اقتصادي (منخفض التكاليف) في الشرق الأوسط، ومقرها إمارة الشارقة والمدرجة أسهمها في سوق دبي، إلى 490.4 مليون درهم (10.5 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، وبنسبة 4%، مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الإيرادات(مليون درهم) 3825.9 3778.0 ( 1 % ) الربح الصافي(مليون درهم) 511.3 490.4 ( 4 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون سهم) 4666.7 4666.7 — ربح السهم(فلس/للسهم) 11.0 10.5 ( 4 % )