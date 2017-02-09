انخفاض أرباح “العربية للطيران” إلى 490.4 مليون درهم

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انخفضت أرباح شركة “العربية للطيران أول شركة طيران اقتصادي (منخفض التكاليف) في الشرق الأوسط، ومقرها إمارة الشارقة والمدرجة أسهمها في سوق دبي، إلى 490.4 مليون درهم  (10.5 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، وبنسبة 4%، مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الإيرادات(مليون درهم)

3825.9

3778.0

( 1 % )

الربح الصافي(مليون درهم)

511.3

490.4

( 4 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون سهم)

4666.7

4666.7

ربح السهم(فلس/للسهم)

11.0

10.5

( 4 % )

تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ” العربية للطيران ” منذ بداية عام 2014

الفترة

الإيرادات
( مليون درهم)

الربح الصافي
( مليون درهم)

ربح السهم
(فلس/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

826.6

71.7

1.5

الربع الثاني 2014

915.0

169.3

3.6

الربع الثالث 2014

1063.0

247.4

5.3

الربع الرابع 2014

924.2

64.6

1.4

2015

الربع الأول 2015

886.0

78.1

1.7

الربع الثاني 2015

860.2

146.2

3.1

الربع الثالث 2015

1123.2

231.0

4.9

الربع الرابع 2015

956.5

55.9

1.2

2016

الربع الأول 2016

945.8

111.1

2.4

الربع الثاني 2016

893.8

126.4

2.7

الربع الثالث 2016

1124.2

291.5

6.2

الربع الرابع 2016

814.2

( 38.6 )

( 0.8 )

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Tags:ارباحالعربية للطيرانشركات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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