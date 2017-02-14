انخفاض أرباح “الشارقة للأسمنت” إلى 60 مليون درهم

انخفضت أرباح شركة “الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية” المدرجة أسهمها في سوقي أبوظبي والكويت، إلى 60 مليون درهم (10.9 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 62 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 20155، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير المبيعات(مليون درهم) 636 612 ( 4 % ) الربح الصافي(مليون درهم) 62 60 ( 3 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون) 552.96 552.96 — ربح السهم(فلس/للسهم) 11.2 10.9 ( 3 % )