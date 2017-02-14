انخفاض أرباح “الشارقة للأسمنت” إلى 60 مليون درهم

share on:

انخفضت أرباح شركة “الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية” المدرجة أسهمها في سوقي أبوظبي والكويت، إلى 60 مليون درهم (10.9 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 62 مليون درهم  تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 20155، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

المبيعات(مليون درهم)

636

612

( 4 % )

الربح الصافي(مليون درهم)

62

60

( 3 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

552.96

552.96

ربح السهم(فلس/للسهم)

11.2

10.9

( 3 % )

تطور المبيعات والأرباح الصافية لـ”الشارقة للأسمنت” منذ بداية عام 2014

الفترة

المبيعات(مليون درهم)

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(فلس/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

176.2

9.1

1.6

الربع الثاني 2014

206.9

22.2

4.0

الربع الثالث 2014

132.9

6.7

1.2

الربع الرابع 2014

159.2

24.0

4.3

2015

الربع الأول 2015

160.9

11.2

2.0

الربع الثاني 2015

161.9

21.4

3.9

الربع الثالث 2015

151.2

4.9

0.9

الربع الرابع 2015

162.9

24.6

4.4

2016

الربع الأول 2016

174.2

11.4

2.1

الربع الثاني 2016

168.8

17.8

3.2

الربع الثالث 2016

126.2

11.2

2.0

الربع الرابع 2016

142.8

19.6

3.5

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  ارتفاع أرباح "رأس الخيمة العقارية" إلى 79.1 مليون درهم
Tags:#أرباحالشارقة للأسمنتشركات
share on:
امل صبرى

امل صبرى

اخبار ذات صله

share
  • /

انخفاض أرباح “أبوظبي لبناء السفن” إلى 57.2 مليون درهم

share
  • /

تراجع أرباح “الجرافات البحرية” إلى 46 مليون درهم

“دبي للاستثمار الصناعي” تدخل مشاريع بـ 1.1 مليار

عروض استحواذ على “العربية للسكر”

share on: