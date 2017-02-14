انخفاض أرباح “الشارقة للأسمنت” إلى 60 مليون درهم

انخفضت أرباح شركة “الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية” المدرجة أسهمها في سوقي أبوظبي والكويت، إلى 60 مليون درهم (10.9 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 62 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 20155، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
المبيعات(مليون درهم)
636
612
( 4 % )
الربح الصافي(مليون درهم)
62
60
( 3 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون)
552.96
552.96
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
11.2
10.9
( 3 % )
تطور المبيعات والأرباح الصافية لـ”الشارقة للأسمنت” منذ بداية عام 2014
الفترة
المبيعات(مليون درهم)
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(فلس/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
176.2
9.1
1.6
الربع الثاني 2014
206.9
22.2
4.0
الربع الثالث 2014
132.9
6.7
1.2
الربع الرابع 2014
159.2
24.0
4.3
2015
الربع الأول 2015
160.9
11.2
2.0
الربع الثاني 2015
161.9
21.4
3.9
الربع الثالث 2015
151.2
4.9
0.9
الربع الرابع 2015
162.9
24.6
4.4
2016
الربع الأول 2016
174.2
11.4
2.1
الربع الثاني 2016
168.8
17.8
3.2
الربع الثالث 2016
126.2
11.2
2.0
الربع الرابع 2016
142.8
19.6
3.5