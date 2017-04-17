انخفاض أرباح “البنك التجاري القطري” إلى 91.2 مليون ريال

انخفضت أرباح “البنك التجاري القطري”، ثالث أكبر البنوك القطرية حجماً، إلى 91.2 مليون ريال (0.23 ريال/ للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة تراجع قدرها 68 %، قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير % الربح الصافي (مليون ريال) 288.1 91.2 ( 68 %) متوسط عدد الأسهم (مليون) 343.0 404.73 * ربح السهم (ريال/للسهم) 0.84 0.23 ( 73 %)

*تم زيادة رأس المال عن طريق اكتتاب حقوق الأولوية