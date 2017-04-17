انخفاض أرباح “البنك التجاري القطري” إلى 91.2 مليون ريال

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انخفضت أرباح “البنك التجاري القطري”، ثالث أكبر البنوك القطرية حجماً، إلى 91.2 مليون ريال (0.23 ريال/ للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة تراجع قدرها 68 %، قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير %

الربح الصافي (مليون ريال)

288.1

91.2

( 68 %)

متوسط عدد الأسهم (مليون)

343.0

404.73 *

ربح السهم (ريال/للسهم)

0.84

0.23

( 73 %)

  *تم زيادة رأس المال عن طريق اكتتاب حقوق الأولوية

تطور الأرباح الصافية لـ “التجاري القطري” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي(مليون ريال)

ربح السهم(ريال/للسهم)

 2015

الربع الأول 2015

452.4

1.32

الربع الثانى 2015

572.3

1.67

الربع الثالث 2015

275.9

0.80

الربع الرابع 2015

100.9

0.29

2016

الربع الأول 2016

288.1

0.84

الربع الثاني 2016

212.3

0.62

الربع الثالث 2016

( 1.0 )

( 0.003 )

الربع الرابع 2016

1.4

0.0004

2017

الربع الأول 2017

91.2

0.23

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Tags:#أرباحالتجاري القطريبنوك
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امل صبرى

امل صبرى

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