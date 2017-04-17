انخفاض أرباح “البنك التجاري القطري” إلى 91.2 مليون ريال

انخفضت أرباح “البنك التجاري القطري”، ثالث أكبر البنوك القطرية حجماً، إلى 91.2 مليون ريال (0.23 ريال/ للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة تراجع قدرها 68 %، قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير %
الربح الصافي (مليون ريال)
288.1
91.2
( 68 %)
متوسط عدد الأسهم (مليون)
343.0
404.73 *
ربح السهم (ريال/للسهم)
0.84
0.23
( 73 %)
تطور الأرباح الصافية لـ “التجاري القطري” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي(مليون ريال)
ربح السهم(ريال/للسهم)
2015
الربع الأول 2015
452.4
1.32
الربع الثانى 2015
572.3
1.67
الربع الثالث 2015
275.9
0.80
الربع الرابع 2015
100.9
0.29
2016
الربع الأول 2016
288.1
0.84
الربع الثاني 2016
212.3
0.62
الربع الثالث 2016
( 1.0 )
( 0.003 )
الربع الرابع 2016
1.4
0.0004
2017
الربع الأول 2017
91.2
0.23