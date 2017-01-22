انخفاض أرباح “البنك الأهلي القطري” إلى 631.7 مليون ريال

share on:

انخفضت أرباح “البنك الأهلي القطري”، أصغر البنوك القطرية حجما، إلى 631.7 مليون ريال (3.31 ريال/للسهم)، بنهاية عام 2016، بنسبة 2 %، قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير %

الربح الصافي (مليون ريال)

647.7

631.7

( 2 %)

متوسط عدد الأسهم (مليون)

190.8

190.8

ربح السهم (ريال/للسهم)

3.39

3.31

( 2 %)

تطور الأرباح الصافية لـ “الأهلي القطري” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي (مليون ريال)

ربح السهم(ريال/للسهم)

  2014

الربع الأول 2014

150.8

0.79

الربع الثاني 2014

151.9

0.80

الربع الثالث 2014

155.4

0.81

الربع الرابع 2014

143.2

0.75

  2015

الربع الأول 2015

169.7

0.89

الربع الثانى2015

169.4

0.89

الربع الثالث 2015

166.6

0.87

الربع الرابع 2015

142.0

0.74

2016

الربع الأول 2016

165.0

0.86

الربع الثاني 2016

167.8

0.88

الربع الثالث 2016

170.7

0.89

الربع الربع 2016

128.2

0.67

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  "المركزي الأوروبي": ارتفاع مستويات التضخم ضروري لتحقيق تعاف الإقتصاد
Tags:ارباحالبنك الأهلي القطريبنوك
share on:
امل صبرى

امل صبرى

اخبار ذات صله

share
  • /

“البنك العربي الوطني” يؤسس شركة مختصة بالمضاربة بالمشتقات المالية

share
  • /

السعودية: نسبة تعثر سداد قروض التمويل العقاري خلال 2016 لا تتجاوز 1 %

share on: