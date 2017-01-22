انخفاض أرباح “البنك الأهلي القطري” إلى 631.7 مليون ريال

انخفضت أرباح “البنك الأهلي القطري”، أصغر البنوك القطرية حجما، إلى 631.7 مليون ريال (3.31 ريال/للسهم)، بنهاية عام 2016، بنسبة 2 %، قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير % الربح الصافي (مليون ريال) 647.7 631.7 ( 2 %) متوسط عدد الأسهم (مليون) 190.8 190.8 ربح السهم (ريال/للسهم) 3.39 3.31 ( 2 %)