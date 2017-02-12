انخفاض أرباح “الأسمنت الوطنية” إلى 88.7 مليون درهم

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نخفضت أرباح شركة “الأسمنت الوطنية”، التي تعمل في صناعة وبيع الأسمنت والمنتجات ذات الصلة وهي شركة الأسمنت الوحيدة المدرجة في سوق دبي، إلى 88.7 مليون درهم (0.25 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 93.5 مليون درهم حققتها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

المبيعات(مليون درهم)

261.5

253.5

( 3 % )

الربح الصافي(مليون درهم)

93.5

88.7

( 5 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

358.8

358.8

ربح السهم(درهم/للسهم)

0.26

0.25

( 5 % )

تطور المبيعات والأرباح الصافية لـ”أسمنت الوطنية” منذ بداية عام 2014

الفترة

المبيعات
(مليون درهم)

الربح الصافي
(مليون درهم)

ربح السهم
(درهم/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

40.8

33.9

0.09

الربع الثاني 2014

69.0

33.1

0.09

الربع الثالث 2014

52.1

10.4

0.03

الربع الرابع 2014

66.4

34.8

0.10

2015

الربع الأول 2015

72.2

36.5

0.10

الربع الثاني 2015

63.7

33.7

0.09

الربع الثالث 2015

49.4

18.3

0.05

الربع الرابع 2015

76.2

5.0

0.01

2016

الربع الأول 2016

64.6

15.1

0.04

الربع الثاني 2016

59.2

48.5

0.14

الربع الثالث 2016

60.7

9.9

0.03

الربع الرابع 2016

69.0

15.2

0.04

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Tags:#أرباحالأسمنت الوطنيةشركات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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