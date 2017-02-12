انخفاض أرباح “الأسمنت الوطنية” إلى 88.7 مليون درهم

نخفضت أرباح شركة “الأسمنت الوطنية”، التي تعمل في صناعة وبيع الأسمنت والمنتجات ذات الصلة وهي شركة الأسمنت الوحيدة المدرجة في سوق دبي، إلى 88.7 مليون درهم (0.25 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 93.5 مليون درهم حققتها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير المبيعات(مليون درهم) 261.5 253.5 ( 3 % ) الربح الصافي(مليون درهم) 93.5 88.7 ( 5 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون) 358.8 358.8 — ربح السهم(درهم/للسهم) 0.26 0.25 ( 5 % )