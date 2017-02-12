انخفاض أرباح “الأسمنت الوطنية” إلى 88.7 مليون درهم

نخفضت أرباح شركة “الأسمنت الوطنية”، التي تعمل في صناعة وبيع الأسمنت والمنتجات ذات الصلة وهي شركة الأسمنت الوحيدة المدرجة في سوق دبي، إلى 88.7 مليون درهم (0.25 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 93.5 مليون درهم حققتها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
المبيعات(مليون درهم)
261.5
253.5
( 3 % )
الربح الصافي(مليون درهم)
93.5
88.7
( 5 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون)
358.8
358.8
—
ربح السهم(درهم/للسهم)
0.26
0.25
( 5 % )
تطور المبيعات والأرباح الصافية لـ”أسمنت الوطنية” منذ بداية عام 2014
الفترة
المبيعات
الربح الصافي
ربح السهم
2014
الربع الأول 2014
40.8
33.9
0.09
الربع الثاني 2014
69.0
33.1
0.09
الربع الثالث 2014
52.1
10.4
0.03
الربع الرابع 2014
66.4
34.8
0.10
2015
الربع الأول 2015
72.2
36.5
0.10
الربع الثاني 2015
63.7
33.7
0.09
الربع الثالث 2015
49.4
18.3
0.05
الربع الرابع 2015
76.2
5.0
0.01
2016
الربع الأول 2016
64.6
15.1
0.04
الربع الثاني 2016
59.2
48.5
0.14
الربع الثالث 2016
60.7
9.9
0.03
الربع الرابع 2016
69.0
15.2
0.04